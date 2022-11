Cozinhar em dez minutos (ou pouco mais) com Gordon Ramsay

“Ramsay em 10 minutos”, o novo livro do chef escocês Gordon Ramsay, apresenta 100 receitas rápidas, distribuídas por sete capítulos, um deles com opções vegetarianas e veganas. Na base de tudo esteve um desafio para o YouTube.





Se no livro anterior, “Comida rápida e deliciosa”, Gordon Ramsay reunia um conjunto de receitas a confecionar em meia hora, no volume que acaba de lançar vai mais longe. Em “Ramsay em 10 minutos”, o chef escocês explica como preparar pratos diversificados e com influências do mundo em apenas dez minutos – ou pouco mais que isso. O que começou como um desafio para o seu canal de YouTube, abrangendo outros cozinheiros, transformou-se numa experiência em família, vivida durante o confinamento, e deu origem à presente obra.

“Após anos de formação e experiência, os chefs profissionais, como eu sou, conseguem, obviamente, cozinhar mais depressa e com mais confiança do que a maioria das pessoas em casa. O que quero dizer é que, embora eu tenha a destreza para cozinhar estes pratos em dez minutos, o comum dos leitores poderá demorar um pouco mais até conhecer bem a receita e conseguir antecipar o passo seguinte”, ressalva Gordon Ramsay logo na introdução.

O autor sublinha ainda que naquele leque de receitas há uma – as tortas de ruibarbo e maçapão com mascarpone de laranja e amêndoas tostadas – que exige mais tempo, até para mãos treinadas, e vai deixando transparecer alguns toques de humor. Afinal, promete não irromper pelas nossas cozinhas a vociferar face a eventuais atrasos, como nos habituámos a ver na sua faceta televisiva.

No livro, uma edição de capa dura, Ramsay começa por partilhar algumas dicas sobre como otimizar a experiência na cozinha e uma lista de temperos rápidos para ter na despensa ou no frigorífico. Só então avança para as receitas, divididas por temas: ovos e queijo; massas, arroz e noodles; frango e pato; vaca, borrego e porco; peixe e marisco; refeições vegetarianas e veganas; e, por fim, sobremesas. Algumas sugestões estão assinaladas como sendo isentas de glúten ou de produtos lácteos, para que todos tenham lugar à mesa.

Ramsay em 10 minutos, de Gordon Ramsay

Porto Editora

256 páginas

PVP: 25,50 euros