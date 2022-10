Covilhã inaugura novo miradouro na Serra da Estrela

Em nota de imprensa, o município que é liderado por Vítor Pereira explicou que o Miradouro dos Piornos se encontra implementado na vertente de um bloco granítico e que conta com “uma paisagem única e inspiradora moldada por antigos glaciares”.Este miradouro, que integra a rede de miradouros da serra da Estrela que a autarquia está a concretizar, é agora um ponto de observação para a Nave de Santo António e para o planalto ocidental, oferecendo uma visão icónica dos efeitos da glaciação na paisagem da Serra da Estrela.

A inauguração está agendada para sábado, com a realização de uma caminhada, que tem partida às 9h, no estacionamento dos Piornos, junto à base do teleférico, seguindo-se uma visita à Varanda dos Pastores.