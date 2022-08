Costa da Caparica: alimentar o corpo e o espírito na Casa Reîa

A Casa Reîa, na Praia da Cabana do Pescador, Costa da Caparica, é o novo clube que combina gastronomia atlântica com cocktails, música, surf e experiências sensoriais, sempre com um pé na areia.

O passadiço atravessa a linha do antigo Transpraia e desemboca na Casa Reîa, o novo clube da Praia da Cabana do Pescador, na Caparica, que junta gastronomia, música e experiências sensoriais holísticas vocacionadas para o bem-estar. São 600 metros quadrados de espaços interiores e exteriores para descobrir lentamente, entre mobiliário de madeira, cerâmicas de tons terra e quebra-luzes em palhinha que levitam ao sabor da brisa; além de dois bares, uma loja de roupa e cafetaria.

Por trás deste projeto estão o francês Sacha Gielbaum (fundador do extinto Yamba, na Caparica, que a “Condé Nast Traveller” elegeu entre os dez melhores restaurantes do mundo) e o macedónio Emil Stefkov, criador de um coletivo de restaurantes em Nova Iorque. Reunindo uma equipa internacional multifacetada, a dupla convocou para a cozinha três chefs: o brasileiro Dário Costa, mestre da grelha; o israleita Udi Barkan, versado em vegetais e frutas; e o brasileiro Pedro Lima, que se assume chef executivo.

“Trabalhamos com fornecedores que nos trazem os produtos sazonais mais frescos, levando-os, de seguida, ao fogo”, explica o chef, aludindo às especialidades “do dia” confecionadas na grelha. O peixe e marisco chegam dos mercados da Ribeira e do Livramento, em Setúbal, de onde também vêm as ostras, servidas ao natural com limão. Entre os sabores atlânticos e mediterrânicos, amigos da partilha, há também robalo cru com maçã verde, aipo e funcho; e arroz de marisco feito em forno a lenha.

Além do marisco – lingueirão, lulas, camarão e polvo – existem apenas dois pratos de carne: entrecôte para duas pessoas e bife de acém redondo. Do forno, um bolo de chocolate com ganache salgada e creme inglês, ou cheesecake desconstruído com damascos e poejo. No final da refeição entra em cena um menu de expressos de café de especialidade, com receitas frias. Chás, sumos, smoothies e snacks são outros dos pedidos que podem ser feitos à mesa ou no bar.

A loja Agora completa a oferta da Casa Reîa, com uma curadoria de marcas locais e sustentáveis de artigos de praia, mas não só. Na vertente holística de bem-estar, o clube organiza rituais, sessões de poesia e workshops com o objetivo de promover aprendizagens enriquecedoras; enquanto a música – um repertório de sons acústicos e eletrónicos – está a cargo de artistas locais e internacionais e acontece, ao vivo e com DJ, a partir das 19 horas, de quinta-feira a domingo, para animar o restaurante e a praia.