Cor Própria, a nova galeria de arte do Porto que se transforma todos os meses

A Cor Própria, galeria pop-up aberta recentemente no Centro Comercial Bombarda, no Porto, tem uma oferta em permanente atualização, consoante a cor, o tema e o artista em destaque a cada mês. Julho é tempo de verde, natureza e Isa Marita.

Chama-se Cor Própria, e é uma nova galeria pop-up, no sentido em que se transforma a cada mês, de acordo com determinada cor, determinado tema, determinado artista. Quem ali entra, por estes dias, encontra trabalhos ligados ao verde e à natureza, à esquerda e à direita; e, em frente, obras assinadas por Isa Marita, a criadora alvo de destaque em julho.

Marita, designer gráfica e ilustradora formada pela escola de Caldas da Rainha, aplica a criatividade em diferentes suportes: tem ali expostos, para venda, desde lenços de cetim até tábuas em madeira com pintura a óleo. As louças de Bordallo Pinheiro surgem representadas em algumas das suas criações, e também ganham existência real naquela loja aberta em inícios de junho no Centro Comercial Bombarda.

A Cor Própria investe em peças únicas, algumas desenvolvidas de raiz para ali. À arte junta cerâmica, ilustração e uma variedade de artigos, como acessórios de moda ou livros, conta a responsável pelo projeto, Rute Arnóbio. “Não gosto de me fechar em caixas”, diz ela, que está por detrás de outros dois espaços no Porto: o Almada 13, na rua homónima, partilhado com Miguel Ortigão, da Rota do Chá; e a Padaria Águas Furtadas, na Rua de São Bento da Vitória.

Inicialmente, Rute pensou dar à galeria o nome Cor Primária, mas fugia-lhe a boca para a Cor Própria – e assim ficou, tendo subentendido um leque maior de opções, como bem gosta. No primeiro sábado de agosto muda tudo outra vez, em função de uma nova cor (azul), de um novo tema (a água, ser líquido) e de um novo talento em foco (Cláudia Salgueiro, que trabalha com uma técnica de impressão fotográfica em tons azuis: a cianotipia).