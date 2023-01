Convento dos Capuchos, em Sintra, vai ter hortas biológicas comunitárias

A Parques de Sintra - entidade que gere o Convento dos Capuchos, entre outros monumentos sintrenses - abriu candidaturas para a ocupação de quatro talhões de uma hora biológica criada naquele monumento. “Projeto inédito recupera tradição iniciada há 400 anos pelos frades franciscanos”, lê-se.



É preciso recuar 400 anos na linha do tempo para encontrar a origem das hortas comunitárias do Convento dos Capuchos, que na altura eram criadas e mantidas pelos frades franciscanos. No século XVI, os frades cultivavam as terras para obter alimentos e remédios naturais. Agora, a Parques de Sintra dá o primeiro passo para recuperar a tradição, com a abertura de candidaturas para os primeiros quatro talhões.

“O número será posteriormente alargado a um total de 25 parcelas de cultivo”, anunciou a Parques de Sintra em comunicado, acrescentando que as candidaturas decorrem entre 16 de janeiro e 15 de fevereiro e devem ser enviadas para o email [email protected] Os candidatos têm de ser maiores de idade e residentes no município de Sintra e concordar com o regulamento do projeto.

“As pessoas selecionadas serão informadas no período de uma semana após o fecho do prazo de candidaturas. Seguir-se-á uma formação inicial, que será aberta à participação de todos os interessados nesta temática, até um máximo de 15 pessoas, após a qual os horticultores poderão iniciar os trabalhos nas hortas que lhes forem atribuídas”, acrescenta a Parques de Sintra.

“Este workshop, dividido em quatro sessões, dotará os participantes dos conhecimentos de que necessitam para se lançarem neste projeto e ajudá-los-á a delinear um plano anual para a sua horta, conciliando os seus hábitos alimentares com o conjunto de espécies que poderão ser cultivadas no espaço”. A empresa realça as “condições excecionais da Serra de Sintra” para a “prática da agricultura sustentável”.

A iniciativa está enquadrada nos “objetivos de sustentabilidade que norteiam a estratégia da Parques de Sintra e tem, igualmente, uma vertente de sensibilização ambiental, em linha com a missão da empresa. Promove o modo de produção biológico, a produção integrada e a recriação do uso de práticas agrícolas tradicionais”, resume aquela entidade.