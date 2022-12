Construções em LEGO e muita animação até ao fim do ano, em Paredes de Coura

A exposição "Arte em Peças" está de volta a Paredes de Coura, até 31 de dezembro, numa nova localização: as galerias da Caixa de Brinquedos, no Largo Hintze Ribeiro. Distribuídas por uma área superior a 500 metros quadrados, surgem construções com peças LEGO representando, por exemplo, monumentos portugueses.

A Torre de Belém, em Lisboa, a Torre dos Clérigos, no Porto, o Templo de Santa Luzia, em Viana do Castelo… Há réplicas destes e de outros monumentos nacionais para ver em mais uma edição da “Artes em Peças”, que engloba ainda cenários da Idade Média, do velho oeste norte-americano ou inspirados em filmes como “Star Wars”, “Astérix”, “Jurassic Park” ou “O Senhor dos Anéis”.

Cidades e seres alienígenas também servem de base às criações exibidas – todas originais e levadas a cabo por fãs adultos daquela marca de brinquedos de construção em plástico. A exposição é organizada pela autarquia e pela Comunidade 0937, um grupo de admiradores da dinamarquesa LEGO que promove, anualmente, este e outro evento: o Paredes de Coura Fan Weekend, de cariz internacional, no segundo fim de semana de junho.





Por estes dias, e até à passagem de ano, aquela vila do Alto Minho está em festa, com propostas tão diversas como a “Tenda do Natal Encantado” (inclui um circuito de arborismo, um eco carrossel e insufláveis), as “Férias Mutantes”, abrangendo oficinas de teatro, ou a instalação “Pelo Calor da Neve”, da artista Madalena Martins, que ocupa o eixo pedonal principal. Há ainda música, animação de rua, cinema, um mercado e um comboio de Natal, entre outras atividades, num programa que pode ser consultado aqui.