Conhecer e proteger a fauna que nos rodeia, com a ajuda do birdwatching

O número de praticantes de birdwatching tem aumentado de forma significativa em Portugal, principalmente por parte de jovens-adultos. Uma atividade para apreciar a beleza das aves e ajudar a protegê-las.

Há cerca de 11 mil espécies de aves em todo o Mundo. Metade destas estão em fase de diminuição de indivíduos. E uma em cada oito estão em risco de extinção. A observação de aves – ou birdwatching, no termo utilizado em inglês – é uma atividade em crescimento que não serve apenas para apreciar a beleza dos animais, sendo também uma forma, quando bem feito, de ativismo. O aumento de fãs da modalidade não se faz por mero prazer – a preocupação ambiental tem ajudado a que cada vez mais pessoas se interessem por conhecer a fauna que os rodeia, para que, depois, possam cuidar o melhor possível dela.

Quem avança estes dados é Domingos Leitão, diretor-executivo da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), lembrando que as espécies em extinção e em diminuição ainda têm esperança de ver a sua situação revertida. Esse é, em parte, o trabalho da mais importante Organização Não-Governamental para a avifauna em Portugal. Criada em 1993, começou com cerca de 200 sócios. Hoje, são mais de cinco mil. Além do trabalho na área científica, como a monitorização de espécies feita por voluntários, a SPEA tem mantido o seu foco no restauro de ecossistemas e na preservação da natureza. Em especial, com a educação da população. “Quem pratica birdwatching em Portugal de forma mais profissional ainda são pessoas experientes, mais velhas, mas tem havido um interesse crescente por parte de jovens-adultos”, afirma Domingos Leitão, sendo, acrescenta, o objetivo atual captar a atenção de crianças e adolescentes.

Em Portugal, diz, estamos atrás de outros países da Europa e do Mundo. “Por cá ainda há atentados ambientais, falta de vontade política e desinteresse da população.” E começar a observar aves não tem de ser um pesadelo. “É uma falácia pensarmos que o birdwatching só acontece no interior do país ou nas montanhas. Há pássaros ao lado das nossas casas, nas cidades”, esclarece o diretor-executivo da SPEA. Por isso, basta começar no local de residência com os básicos desta atividade: um guia (com tantos disponíveis digitalmente e de forma gratuita) e uns binóculos.