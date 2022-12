Concurso nacional vai eleger a melhor cerveja artesanal de 2022

X Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais acontece nos dias 10 e 11 de dezembro, na Fábrica de Cervejas Portuense, mas já tem a decorrer uma série de iniciativas abertas ao público. Conheça a agenda.



Estão encerradas, desde dia 4 de dezembro, as inscrições para os produtores de cervejas caseiras e artesanais submeterem as suas produções ao painel de jurados do X Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais, organizado pelo Fórum Cervejas do Mundo de Bruno Aquino, um dos maiores rostos da cerveja artesanal em Portugal e um dos embaixadores do setor no estrangeiro.

Nos dias 10 e 11 de dezembro, um painel de jurados composto por cervejeiros, juízes certificados, analistas sensoriais e especialistas ligados ao setor irá reunir-se para dois dias de avaliações, em regime de prova cega, de todas as cervejas a concurso, com o objetivo de eleger as melhores. A grande novidade, este ano, é a eleição da Melhor Cerveja Artesanal Portuguesa à venda em 2022.

Segundo a organização, as marcas de cerveja artesanal portuguesa que virem a qualidade das suas cervejas reconhecida pelo concurso receberão uma medalha de ouro, prata ou bronze. Já os cervejeiros caseiros que virem as suas receitas serem distinguidas ganharão a oportunidade de produzi-las nas instalações de reputadas marcas nacionais. O 1º prémio nas quatro categorias de cerveja a concurso vai ser oferecido pela BeerHouse, Musa, Nortada e Sovina.

A programação X Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais vai além da avaliação e entrega de prémios e estende-se a outras atividades. Para esta quarta-feira, 7, com a Catraio está marcado um encontro de cervejeiros caseiros do Porto com João Faria, da Zomato, acerca de “harmonizações, viagens e rabanadas”; e para o feriado, com a Nortada, a mesa redonda “Como desafiar o paradigma da cerveja em Portugal?”, com transmissão live através do Instagram ou Facebook da Nortada.

Já na sexta-feira, com a Lupum, haverá um churrasco cervejeiro a partir das 19h, na Fábrica de Cervejas Portuense, e dia 10, sábado, um jantar de harmonização a quatro tempos, com cervejas diferentes. As inscrições podem ser feitas através do email [email protected] Dia 11, domingo e último dia do concurso, haverá um quizz cervejeiro às 15h e a divulgação dos vencedores às 19h.

O Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais é um evento organizado pelo Fórum Cervejas do Mundo, um grupo que conta com mais de 10 mil membros no Facebook e é tido como o mais importante e antigo do setor a nível nacional, sendo certificado pelo Beer Judge Certification Program, organização mundial de juízes de cerveja, criada em 1985 e presente em mais de 50 países.

“Além de constituir um momento anual de confraternização da comunidade cervejeira nacional, o Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais é também uma oportunidade para os cervejeiros, sejam eles amadores ou profissionais, pegarem nas suas panelas e darem azo a experimentações e demonstrações da sua qualidade e mestria”, lê-se em comunicado da organização, sendo um momento, também, de “alavancagem para novos projetos” cervejeiros.

Bruno Aquino, mentor do projeto, tem-se dedicado nos últimos anos a tirar cursos, organizar concursos, dar palestras e escrever artigos sobre o tema, tendo escrito o livro “Uma Viagem Pelo Mundo da Cerveja Artesanal Portuguesa” (Casa das Letras, 2019) depois de provar 12.500 cervejas.