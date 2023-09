Concerto da Áurea inaugura novo piano bar no recém-renovado Cine-Teatro de Amarante

Com um concerto grátis da Áurea, às 20h, inaugura na sexta-feira, dia 29 de setembro, The President’s Club Piano Bar e Vinoteca, no recém-renovado Cine-Teatro, em Amarante. Concertos e degustações de vinhos fazem parte das propostas do espaço.

O projeto foi idealizado e concretizado Júlio da Silva, um filho da terra sediado em Berna (Suíça). Ligado à hotelaria há 35 anos, o empresário já há muito queria apostar na sua terra natal. Assim, aliou a sua paixão pela música à dinâmica cultural da cidade, em articulação com a programação do Cine-Teatro, recentemente reaberto.

No espaço vai organizar uma programação cultural que, além de concertos, passa pela literatura e muitos eventos vínicos. Explica Júlio, em comunicado de imprensa, que quer assim honrar “as raízes”, apresentando “uma oferta ao nível do que de melhor se faz pelo mundo fora, num ambiente distinto e simultaneamente intimista”.

Um projeto “pensado e concretizado por amarantinos – a equipa, que ascenderá em breve a uma dezena de pessoas, é exclusivamente local -, mas aberto ao exterior: “acreditamos que a qualidade da oferta dará resposta à exigência crescente do público da cidade, atraindo igualmente públicos externos, nomeadamente do Grande Porto”, acrescenta.