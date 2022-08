Comer, dormir e passear à boleia do Grande Prémio de Ciclismo JN

O Grande Prémio de Ciclismo JN está de regresso para a 31.ª edição. De 29 de agosto a 4 de setembro, a prova, que atravessa dez concelhos do litoral norte e centro de Portugal - Figueira da Foz, Gondomar, Santo Tirso, Porto, Ovar, Águeda, Viana do Castelo, Valongo, Maia e Vila Nova de Gaia -, é um bom pretexto para sair em passeio por zonas ribeirinhas e parques verdes ou descobrir livrarias e museus, petiscar em esplanadas junto ao mar e dormir em hotéis de charme.

Figueira da Foz

COMER | Puro

Na foz do Mondego, um edifício envidraçado acolhe o Puro, um restaurante-bar com propostas para todas as horas. As opções de pequeno-almoço (brunch aos sábados e domingos) incluem panquecas com frutos vermelhos ou ovos mexidos com bacon e espargos. Para petiscar ou fazer uma refeição mais robusta há ostras e calamares, lingueirão ao vapor e tataki de atum, ceviche ou lombo de bacalhau.

DORMIR | Bacharéis Charming House

Da reabilitação de um edifício de 1878 nasceu um alojamento de charme com sete quartos e dois apartamentos T1 que preserva a identidade e a história da casa. O projeto de reabilitação deixou à vista elementos da estrutura original, como paredes de pedra, tetos trabalhados em estuque, azulejos que agora embelezam a sala de pequenos-almoços ou a pia em pedra da antiga cozinha, transformada no quarto Laetitia, o mais intimista da casa.

PASSEAR | Livraria Miguel de Carvalho

Um paraíso para os apreciadores de livros antigos e raros. Acomoda perto de 45 mil volumes de temas diversos, como poesia, cinema, filosofia, botânica, cozinha ou viagens. Também há edições a estrear, de editoras independentes, como a Língua Morta, a Averno, a Companhia das Ilhas e a Debout Sur l’ Oeuf, do próprio Miguel de Carvalho.

Gondomar

COMER | Hamburgueria d’Avó Ana

A avó Ana costumava fazer hambúrgueres artesanais para os encontros de família. Em homenagem, os netos Bruno e Ricardo abriram um restaurante inspirado nas suas criações, primeiro na Maia e depois em Gondomar. Na lista cabem opções de novilho, porco ou frango, e ainda de salmão, bacalhau ou alheira shitake. Todos preparados na hora.

DORMIR | Villarit Porto

A dez minutos da Invicta, inserido numa envolvente rural, acaba de inaugurar este alojamento com cinco quartos modernos e airosos, para desfrutar de uns dias de descanso. Todas as suítes dispõem de um pequeno terraço e algumas têm banheira de hidromassagem. Existe ainda um agradável jardim com piscina e bar de apoio.

PASSEAR | Museu Municipal da Filigrana de Gondomar

Abriu recentemente na Casa Branca de Gramido, dividido em três salas – e uma zona de venda – que dão a conhecer a história desta arte manual. Ao longo da visita observam-se instrumentos antigos como o banco de puxar fio ou a mesa de polir, e peças especiais, como “o maior coração de filigrana do mundo”.

Santo Tirso

COMER | T – Food, Wine & Fun

Da cozinha contemporânea do T, liderada pelo chef João Quintela, saem especialidades como o beef Wellington, o New York steak, o tentáculo de polvo com esmagada de batata e grelos ou o arroz caldoso de cavala, com algas, coentros e limão. A garrafeira tem mais de uma centena de referências.

DORMIR | Santo Thyrso Hotel

A localização central é um dos seus maiores atributos, mas este alojamento urbano do grupo Solar do Burguês também soma pontos pelos quartos espaçosos e funcionais, o restaurante focado nos produtos da região, o bar de cervejas artesanais e vinhos locais e o rooftop com vista panorâmica sobre a cidade.

PASSEAR | Passeio das Margens do Ave

A frente ribeirinha do Ave serve de cenário ao percurso que liga o centro da cidade ao Parque Urbano da Rabada. O passeio, que resultou de um projeto de reabilitação das margens do rio Ave, tem uma extensão de 1,4 quilómetros, ao longo dos quais é possível caminhar, correr e andar de bicicleta.

Porto

COMER | Bonanza

Na ementa deste restaurante, que vai buscar o nome a uma série western americana emitida há décadas, brilha a francesinha original, em pão bijou, e outras versões da famosa sanduíche, que pode levar bife, carne assada ou frango. Há ainda pratos tradicionais como a postinha à moda de Miranda ou o bacalhau à Bonanza.

DORMIR | Oca Oriental Porto

O quatro estrelas do grupo galego OCA Hotels, inaugurado em 2021, conta com 84 quartos modernos e luminosos, uma sala de reunião, snack-bar e restaurante. A bonita fachada de azulejos azuis esconde um pátio interior ajardinado, junto ao qual se situa o gastrobar Ganso Douro, que cruza as cozinhas portuguesa, galega e internacional.

PASSEAR | Parque Oriental da Cidade do Porto

São 18 hectares de área verde que se desdobram ao longo das margens do rio Tinto. Foi projetado pelo arquiteto paisagista Sidónio Pardal, que também deixou a sua marca no Parque da Cidade, que idealizou um amplo relvado com zonas arborizadas onde se pode fazer piqueniques à sombra de um carvalho, e uma rede de caminhos para passear, a pé ou de bicicleta.

Ovar

COMER | Pate’o Lounge & Restaurant

Carnes maturadas e petiscos convivem na carta do renovado Pate’o Lounge & Restaurant. Tacos de robalo, ceviche, ovos rotos, polvo à galega, enguias fritas, tábuas de queijos e enchidos, naco de atum braseado com crosta de sésamo, bochecha confitada, tomahawk e t-bone são algumas das propostas da taberna, que esconde ainda um bar na cave, dedicado aos gins portugueses.

DORMIR | Furadouro Boutique Hotel Beach & Spa

Um ecohotel de quatro estrelas, com 24 quartos duplos e três suítes, spa com luz natural, piscina aquecida, ginásio e restaurante. O Furadouro Boutique Hotel Beach & Spa tem vista privilegiada para o Atlântico a partir da Avenida Infante D. Henrique – a praia fica do outro lado da rua -, design moderno e decoração leve a condizer com um espírito balnear.

PASSEAR | Parque Ambiental do Buçaquinho

Situado entre Esmoriz e Cortegaça, ocupa 24 hectares de floresta protegida, onde cabem seis lagoas, um pinhal, jardim de plantas aromáticas, parque infantil e cafetaria. Há ainda torres e postos de observação de aves espalhados pelo parque, e trilhos para caminhar ou andar de bicicleta.

Águeda

COMER | Manjar da Helena

Este restaurante familiar, com mais de 20 anos, põe na mesa especialidades como o polvo no forno com batatas a murro, o rodião de carne mirandesa, a açorda de camarão com coentros, o bacalhau frito com cebolada e o cabrito assado. Um refúgio seguro para saborear a cozinha tradicional, junto ao rio.

DORMIR | XPT Águeda

Alojamento local no centro histórico de Águeda, com vista para os toldos de guarda-chuvas coloridos que cobrem as ruas da cidade. Tem quartos individuais, duplos e familiares, com uma decoração moderna e acolhedora, e um lounge bar de traço industrial.

PASSEAR | Pateira de Fermentelos

Entre os concelhos de Águeda, Oliveira do Bairro e Aveiro fica a maior lagoa natural da Península Ibérica, casa de mais de 150 espécies de aves, como a garça-vermelha e a garça-real, a águia-sapeira, o milhafre-preto e o guarda-rios. Ao redor, os parques de lazer de Espinhel e Óis da Ribeira, com churrasqueiras, mesas de piquenique e parques infantis.

Viana do Castelo

COMER | Maria Petisca

Mãe e filho comandam a cozinha de sabores apurados do Maria Petisca. Como o nome deixa adivinhar, o forte são os petiscos, dos quais se destacam os ovos rotos, as coxinhas de frango recheadas, o bacalhau na broa, os churros de porco com maionese de alho preto ou o assadinho (pão de hambúrguer recheado com carne desfiada, queijo e ovo).

DORMIR | Dona Emília Guesthouse

Esta casa de hóspedes com jeito de boutique fica no coração da cidade, com vista para alguns dos seus emblemas: Praça da República, Museu do Traje, monte de Santa Luzia. Lá dentro há seis quartos e suítes. Arte e cultura cruzam-se na decoração e há até uma exposição permanente no andar superior, inundado de luz pela claraboia.

PASSEAR | Ecovia do Litoral Norte

Estende-se ao longo de 34,2 quilómetros, desde a freguesia de Castelo do Neiva até Afife. Grande parte do percurso é feita junto ao mar e passa por vários locais de interesse geológico. Na Praia Norte, por exemplo, pára-se para olhar as pedras ruivas, formações rochosas de tonalidade avermelhada com mais de 500 milhões de anos.

Valongo

COMER | Barril Avenida

A especialidade é uma reinvenção da francesinha, feita em pão pita e recheada com bife, carne de frango cortada fina, em estilo kebab, e linguiça. Chega à mesa num prato de barro, regada com um espesso molho de tomate, levemente picante, e queijo derretido.

DORMIR | Park Hotel Porto Valongo

A três minutos do centro de Valongo e a poucos passos da Fábrica de Biscoitos Diogo fica o Park Hotel Porto Valongo. O alojamento dispõe de 99 quartos modernos e funcionais – existem também quartos comunicantes, a pensar nas famílias -, e ainda quatro salas para conferências, reuniões ou exposições.

PASSEAR | Oficina da Regueifa e do Biscoito

Aqui pode-se conhecer mais sobre as tradições de panificação e biscoitaria de Valongo através da exposição “Do grão ao pão” e também de uma área mais interativa. Há workshops diários de fabrico de biscoitos, sessões de showcooking, jogos e outras atividades.

Maia

COMER | Estação Maia

Croquetes de alheira com puré de maçã, rissóis de frango com massa de beterraba e magret de pato convivem na carta desta antiga estação ferroviária transformada em restaurante. Também brilham o

DORMIR | OPO Hotel Porto Aeroporto

O recentemente renovado OPO Hotel Porto Aeroporto, junto ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, é um quatro estrelas onde conforto e funcionalidade são palavras-chave. Dispõe de 64 quartos amplos e luminosos, e uma generosa área de estacionamento privativo no exterior e em garagem coberta.

PASSEAR | Parque de lazer da Fundação Gramaxo

Na parte oeste da Quinta da Boa Vista, propriedade da família Gramaxo desde o século XVII, há um parque aberto à comunidade. Ali pode-se passear na frescura do bosque, por entre os painéis de azulejos de José Emídio e esculturas de João Cutileiro. O espaço está equipado com mesas de piquenique e possui um elegante coreto, morada de um restaurante dedicado às carnes maturadas.

Vila Nova de Gaia

COMER | Daikiri Bar

Neste bar de ambiente tropical na Praia da Madalena há hambúrgueres artesanais e cocktails – entre eles o daiquiri, claro -, sumos naturais, taças de açaí, iogurte com fruta e granola, e panquecas de aveia. A esplanada sobre o areal acolhe habitualmente eventos com música ao vivo e DJ.

DORMIR | Boeira Garden Hotel

Este alojamento de luxo da gama Curio Collection by Hilton é um refúgio urbano com vista para o Douro e a Ribeira. Está inserido num jardim centenário com três hectares onde se respira a natureza em silêncio. Além dos 124 quartos – alguns com sala e todos com varanda – de decoração elegante, tem ainda um spa, piscina, terraço e um lago com gansos e patos.

PASSEAR | Estação Litoral da Aguda

Em apenas 200 metros quadrados cabe um aquário sobre a fauna e a flora da costa de Vila Nova de Gaia, com todos os peixes e crustáceos que ali se encontram; e ainda um Museu das Pescas, onde se mostram anzóis com milhares de anos e réplicas de barcos de pescadores da Aguda. É também lugar de exposições e um polo de ensino e investigação.