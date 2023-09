Com uma penthouse e um bar nas escadas: Mateus abre hotel secreto em Lisboa

Depois do The House of Sandeman - tido como “o primeiro branded hostel do mundo” -, o grupo Independente associou-se novamente à Sogrape e instalou o Mateus Hotel dentro do novo hotel Independente Bica. No “primeiro hotel dentro de um hotel do mundo”, segundo anunciam os seus promotores, há uma penthouse de 160 metros quadrados para eventos e um bar de Mateus Rosé nas escadas. O espaço vai estar aberto ao público, com bilhetes, às terças-feiras, a partir de 26 de setembro.



A Mateus Rosé, marca do grupo Sogrape com mais de 80 anos de história, abriu o seu primeiro hotel dentro do hotel Independente Bica, recentemente aberto na Rua de São Paulo, no Cais do Sodré, em Lisboa. Trata-se de dois pisos com 13 quartos temáticos e uma penthouse (T2 com 160 metros quadrados) inteiramente dedicados à vida cor-de-rosa que aquele vinho rosé inspira em quem o bebe. É “o primeiro hotel dentro de um hotel no mundo”, afirmam com convicção os seus responsáveis.

Cada quarto tem ilustrações emblemáticas de campanhas publicitárias da Mateus e detalhes que contam aos hóspedes a história da marca de vinho rosé, criada por Fernando Van Zeller Guedes, o fundador da Sogrape, em 1942. Com pequenas dimensões, os quartos assumem uma estética simples e funcional, com mobílias em madeira e camas rebaixadas. Têm televisão e um minibar com produtos de marcas portuguesas e minigarrafas de Mateus Rosé Original e Mateus Rosé Dry Selection.





Alguns dos 13 quartos distribuídos pelos terceiro e quarto piso do edifício original de 1849 são de tipologia Family & Friends, podendo alojar até seis pessoas. As paredes dos espaços comuns, por sua vez, surgem decoradas com cartazes que mostram a evolução da marca até à atualidade, e algumas obras de arte de artistas do Manicómio, uma plataforma que promove artistas talentosos apoiando-os com mentoria, terapia e ferramentas sociais para que possam ser independentes.

Já o chamado Bar das Escadas é um bar encaixado no patamar das escadas, e de onde saem cocktails clássicos e de assinatura com Mateus Rosé. A penthouse, por seu turno, é o ponto alto do projeto, não só por se localizar no quarto piso mas sobretudo por ser o palco de todos os eventos. Dispondo de uma cozinha totalmente equipada, sala de jantar com configuração de mesas ajustável, varandas e dois quartos, está preparada para receber eventos e atividades em três modelos.





Um deles dá pelo nome de “The Stage is Always Set” e consiste em abrir o espaço ao público, todas as terças-feiras a partir das 18h. Leituras de poesia, performances artísticas, stand-up comedy, espetáculos de magia, experiências de bem-estar ou outro tipo de atividades podem ali ter lugar. Durante os eventos, os convidados terão acesso a vários petiscos do restaurante Bica-San (no piso térreo) acompanhados por vinho rosé; e poderão inclusive ver o chef Bruno Antunes cozinhar ao vivo.

O chef pode ser também o protagonista de eventos realizados em privado no T2, com refeições à mesa ou em formato volante, no máximo de 40 pessoas. Além do Chef’s Table, com capacidade para 14 pessoas numa mesa grande, a penthouse pode ser reservada por inteiro para qualquer tipo de evento, sempre com vertente gastronómica a cargo do Bica-San. Há ainda menu de experiências que podem ser contratadas à parte, como sessões de pintura ao vivo, magia ou música de DJ.