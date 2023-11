Com lojas e clube: há uma nova casa para o estilo de vida independente, em Marvila

Os antigos Armazéns Vinícolas Abel Pereira da Fonseca, em Marvila, deram lugar ao 8 Marvila, um projeto de cultura alternativa e empreendedorismo com restaurantes, lojas, clube, eventos e campos de padel. Até ao final do ano, o projeto deverá estar a funcionar em pleno.

Quem passa a pé na Praça David Leandro da Silva, no coração de Marvila, dificilmente faz ideia da dimensão do que se encontra atrás da porta número 8, a morada, desde setembro, do 8 Marvila. São 22 mil metros quadrados distribuídos por 11 antigos armazéns vinícolas de Abel Pereira da Fonseca, um dos maiores agricultores e empresários do século XX. Por fora, não é menos imponente a fachada de estilo oitocentista, implementada pelo arquiteto Norte Júnior na ampliação de 1917, com dois grandes janelões a fazer lembrar os tonéis.

“A renovação do espaço teve em consideração a história de Abel Pereira da Fonseca e a de Marvila, que sempre foi uma zona industrial, [por isso] incorporamos a linguagem industrial no projeto”, explica o curador José Filipe Rebelo Pinto, autor do OutJazz e responsável por outros tantos projetos de reabilitação de espaços urbanos em Lisboa. Daí que grande parte do entulho ali encontrado – chapas metálicas, ferros, madeiras e armários dos armazéns – tenha sido reaproveitada para equipar as várias zonas e inclusive construir o palco principal.

A escala industrial das naves, com patamares labirínticos, tem vindo a ganhar, aos poucos, um calor mais humano, com a colocação de plantas a cargo da Planta Livre. A instalação das 22 lojas de marcas alternativas e independentes no interior dos tonéis decorre também a bom ritmo, e a organização prevê que tudo esteja aberto até ao final do ano, incluindo os nove campos de padel. A oferta de restauração assenta no Mato, de pizas vegetarianas; na Taqueria Paloma; e nas roulotes 150 Gramas, de petiscos, e Oficina, com hambúrgueres.

Além de compras e comida, os visitantes encontrarão também várias galerias de arte, como a Galeria Zé dos Bois, que ocupa já o seu espaço, e a Because Art Matters. O espaço para eventos, que pode ser alugado por qualquer entidade, tem capacidade para 1500 pessoas e no segundo piso funciona já, também, o clube/discoteca Outra Cena. Concebido para três a cinco anos, o 8 Marvila deverá dar lugar, posteriormente, a um projeto imobiliário privado.

Espaços a visitar no 8 Marvila

Taqueria Paloma

Este restaurante, aberto recentemente, foi um dos primeiros a ocupar o 8 Marvila e tem uma porta aberta para a rua. A oferta baseia-se nos tacos, costras (tacos com tortillas envolvidas em queijo) e tacos extra grandes, e inclui opções sem carne, quesadillas e doces, como o bolo três leches e tarte de lima. Do bar saem cocktails à base de mezcal e tequila. Funciona de quarta a domingo, das 12h às 02h, sem reservas. Tacos a partir de 3,50 euros/unidade.

Tatuagens e mais

Elisa Rezende identifica-se em pleno com a atmosfera industrial do 8 Marvila e foi mesmo a primeira a instalar-se na alameda de 22 lojas. Além da marquesa de tatuagens ao estilo “old school”, tem uma sala contígua onde expõe peças de arte próprias, que misturam colagem, pintura e néon. Funciona de quarta a domingo, das 12h às 20h. O restauro de bicicletas Rcicla, o estúdio de fotografia analógica The Lisbon Frame, as lojas de roupa Black Mamba e Teddy Hats, a Napo Runa e os vinhos da CUBA Nº 160 e do Esporão serão seus vizinhos.

Zona lounge e bar

Na praça que se abre entre dois dos armazéns encontra-se a zona lounge, apoiada por um bar agregado ao restaurante Mato. Como espaço multifacetado de eventos, tem uma cabine de DJ construída com materiais reaproveitados, pufes, bancos e plantas, numa composição em constante mutação. Ali estão estacionadas duas roulotes de comida e há WCs de apoio.