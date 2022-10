Coimbra: vem aí uma feira com oficinas e outras atividades gratuitas

Mostra e venda de produtos e serviços, mas também oficinas e visitas guiadas, de acesso livre, para adultos e crianças. Eis o que esperar da feira que o projeto COL.ECO organiza, já neste sábado, na Baixa de Coimbra.



Primeiro, as apresentações: o COL.ECO – Colaboração na Organização Local de Economia Sustentável do Concelho de Coimbra, que tem um espaço de incubação e loja colaborativa a funcionar, desde abril, na rua Adelino Veiga, é uma iniciativa da Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra, com o apoio da Câmara Municipal. O objetivo, fez saber, passa por “dinamizar a Baixa de Coimbra e promover a inclusão social, a capacitação e a integração económica de pessoas em situação de desemprego, promovendo negócios através de modelos ecológicos e sustentáveis”.

Ora, o projeto – fruto de uma candidatura ao financiamento “Parcerias para o Impacto”, da Portugal Inovação Social – prepara agora a sua primeira feira, abrangendo a rua Adelino Veiga, o Largo do Paço do Conde e a rua do Paço do Conde. É uma oportunidade para conhecer os negócios e demais projetos resultantes do processo de incubação. No próximo sábado, das 15h às 18h, há mostra e venda de produtos COL.ECO, assentes em modelos ecológicos e afetos à economia circular, como assinala a organização, e com direito a prémios e descontos. E para as 16h está programado um desfile teatral, a cargo da Trincheira Teatro.

Já a manhã é reservada para oficinas, demonstrações e visitas guiadas. Das 10h às 12h30, têm lugar atividades diversas, envolvendo desde macramé, música e cerâmica até bordado em papel. Entre elas contam-se, por exemplo, a oficina “Reciclar a Brincar”, com Roberta Atzei, destinada a crianças dos três aos 12 anos (inscrições: col.ec[email protected]); e a visita guiada “Adelino Veiga – Uma vida na Baixa de Coimbra”, levada a cabo pela Rebobinar (inscrições: [email protected]).