Coimbra: à sombra das árvores e de olhos no Mondego, na Praia Fluvial do Rebolim

Ainda o Rebolim não adquirira estatuto de praia fluvial e já registava procura, como atestam fotografias antigas. Agora, tem bandeira azul, acessibilidades para todos e equipamentos de apoio para juntar à paisagem natural.



Chegando à Praia Fluvial do Rebolim, em Coimbra, avista-se logo o parque de merendas, agraciado com a sombra de árvores possantes, as mesas todas ocupadas e toalhas de piquenique no chão. “Isto está ao rubro!”, comenta alguém, a caminho do areal. Há cascalho de rio, mais árvores e, no Mondego, um perímetro delimitado onde dificilmente se perde o pé, como nos explicam – e se percebe olhando os banhistas. Isso torna especialmente atrativo para famílias um espaço que, além de ter vigilância (das 10h às 19h, até 30 de setembro), vem sendo intervencionado e dotado de infraestruturas. Hoje, existem ali bares, estacionamento para carros e bicicletas, sanitários. Mas nem sempre foi assim, ainda que a sua procura, para efeitos de lazer, seja antiga.

“A área já era utilizada pela população de uma forma esporádica e casual há muitos anos”, confirma fonte da Câmara Municipal, acrescentando que “o espaço balnear e a zona de lazer foram criados em 2021”. E se neste ano a praia garantiu, pela terceira vez, os galardões de bandeira azul e praia acessível, houve também uma novidade: o hastear da bandeira com os símbolos ColorADD, um sistema de identificação de cores para daltónicos, que os informa sobre as condições do rio. Ora, os melhoramentos do Rebolim não deverão ficar por aqui, segundo a mesma fonte: “Estamos a preparar um projeto de requalificação de toda a praia. Pretendemos dignificar o espaço enquanto espaço de fruição com o rio, respeitando o mesmo enquanto ecossistema ribeirinho”.

Gelados, moelas e atividades lúdicas

Na Praia Fluvial do Rebolim, por estes dias, estão bares móveis que servem bebidas, gelados, pães com chouriço e outros petiscos, como moelas. Há mesas e cadeiras com sombra e, em breve, mais um pretexto para rumar ali: o Dia Internacional da Juventude comemora-se em 12 de agosto, e a autarquia prepara-se para assinalar a data com a realização de atividades lúdicas e desportivas, de acesso livre, naquela praia.