Codex 632 e outras séries para acompanhar esta semana

A adaptação para o pequeno ecrã do romance de José Rodrigues dos Santos chega à RTP1 esta segunda-feira.

# Codex 632

Dia 02/10 | RTP1 | às 21h00

Série inspirada no romance homónimo lançado há 18 anos por José Rodrigues dos Santos, com realização de Sérgio Graciano e a participação de Paulo Pires, Deborah Secco, Ana Sofia Martins e Betty Faria. Tomás de Noronha, um professor universitário de História e especialista em criptologia, é contratado por uma fundação italo-americana para descodificar a investigação do seu mentor, que morreu em circunstâncias pouco claras, sem saber que essa investigação pode mudar a perceção que temos do nosso passado, ameaçando poderes instituídos e interesses económicos. E quanto mais perto da verdade, mais perigo vai correr. “Codex 632” está dividida em seis episódios.

# Power Rangers Cosmic Fury

Dia 29/09 | Netflix

“Power Rangers: cosmic fury” é o mais recente capítulo da saga Power Rangers. A história acompanha a equipa, com Dino Fury numa nova aventura, desta vez pelo espaço fora. Enquanto exploram novos territórios, os heróis descobrirão outras habilidades cósmicas e terão de unir forças para repelir o regresso do vilão Lord Zedd e salvar o universo. As interpretações são de Hunter Deno, Kai Moya, Russel Curry, Jordon Fite, Chance Perez e Tessa Rao.

# Our Flag Means Death

Dia 05/10 | HBO Max

Estreia da segunda temporada. O ano é o de 1717. O rico proprietário de terras Stede Bonnet tem uma crise de meia-idade e decide mandar a vida confortável às urtigas para se tornar um pirata. Não corre bem. Uma série baseada numa história verdadeira, com interpretações de Rhys Darby, Taika Waititi, Kristian Nairn, Nathan Foad, Samson Kayo, Rory Kinnear, Con O’Neill, Vico Ortiz, Ewen Bremner, David Fane, Joel Fry, Guz Khan e Matthew Maher. Criada por David Jenkins.

# Passado Sonhador

Dia 02/10 | AXN White | às 21h25

Série turca que tem como pano de fundo a cidade de Istambul. No epicentro da história está Sanem Aydın, uma mulher jovem e alegre que sonha tornar-se uma escritora de sucesso. Para ajudar a família, trabalha na mercearia do pai, mas quando é forçada a escolher entre um casamento arranjado com um vizinho ou encontrar um emprego adequado, acaba por mudar de trabalho e entrar no mundo das agências de publicidade. Agora, com um emprego novo e novos colegas, o desafio de sobreviver naquela cidade é maior, sobretudo quando conhece Can Divit, o enigmático filho do seu chefe que está prestes a herdar a empresa.

# Tudo, Aqui e Agora

Dia 05/10 | Netflix

Quando a jovem Mia regressa a casa após uma longa recuperação de um distúrbio alimentar, vê-se de volta ao mundo caótico que deixara. Só que os amigos já seguiram com as suas vidas. Agora, com uma lista de desejos crescente, três melhores amigas e uma nova paixão, atira-se de cabeça ao mundo dos encontros, festas e primeiros beijos, acabando por descobrir que não dá para planear tudo na vida.

# Gen V

Dia 29/09 | Amazon Prime Video

Spinoff de “The boys”, passada na única universidade americana apenas para super-heróis, gerida pela poderosa Vought International, a série explora as vidas dos alunos enquanto testam os seus limites, competindo pelos contratos nas melhores cidades. Com Lizze Broadway, Jaz Sinclair, Maddie Phillips, London Thor, Chance Perdomo, Derek Luh, Asa Germann, Shelley Conn, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi.