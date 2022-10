Close-up regressa à Casa das Artes de Famalicão

Animação, ficções, documentários e sessões comentadas no sétimo episódio do Observatório de Cinema de Famalicão, a decorrer até 22 de outubro.

Esta edição do Close-up é marcada pelos 25 anos de curtas e longas-metragens de Catarina Mourão. Exibem-se as obras da autora, “A minha aldeia já não mora aqui” (quinta-feira 20, às 21.45 horas) e “A dama de Chandor” (sexta 22, 18 horas, com a curta-metragem “Mãe e filha” a complementar).

Entre os destaques do programa estão também dois filmes-concerto a acontecer no Teatro Narciso Ferreira. Quarta 19, pelas 21.45 horas, “O gabinete do dr. Caligari”, de Robert Wiene, é acompanhado por Haarvöl; e na noite de encerramento, sábado 22 à mesma hora, os Miramar fornecem a banda sonora a “Memorabilia”, uma seleção de filmes de arquivo em 8mm feitos pelo realizador Jorge Quintela.

O cartaz do Close-up conta ainda com diversas sessões comentadas. Quarta 19, às 18.30 horas, a cantora e compositora Ana Deus intervém acerca de “Jane por Charlotte”, de Charlotte Gainsbourg. No dia seguinte, à mesma hora, é a vez do dramaturgo Jorge Palinhos discorrer sobre “As irmãs Macaluso”, de Emma Dante. Sexta 21, Miguel Bandeira, geógrafo e professor universitário, comenta, às 21.45 horas, a obra de Emir Kusturica, “Gato preto gato branco”.

Olhar para “uma comunidade nuclear, para a família – uma célula basilar inerente à condição humana e à criação artística –, que remete para múltiplas possibilidades, de passado e de futuro, e que faz eco de memórias, viagens e lugares de edições anteriores do Observatório de Cinema de Famalicão” é o mote desta iniciativa.

No último dia do evento decorre uma sessão de cinema dedicada às famílias, com a passagem de “Buzz Lightyear”. É às 15 horas. À noite, atua o Mário Franco Trio, por volta das 23 horas, e à meia-noite chega o DJ set de Bricolage.108.

A Casa das Artes de Famalicão terá ainda em exposição cartazes, fotografias e desenhos do cineasta italiano Federico Fellini. As entradas têm preços entre os 2 e os 6 euros.