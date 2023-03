Clérigos celebram a Páscoa com visitas noturnas e espetáculo imersivo

O período pascal vai ser assinalado no Porto com um conjunto de eventos lançado pela Irmandade dos Clérigos, que traz de volta as visitas noturnas e o espetáculo Spiritus.

A exposição de desenhos Purga, de Agostinho Santos, abre o programa dedicado ao período da Páscoa, preparado pela Irmandade dos Clérigos e com curadoria de Valter Hugo Mãe. A mostra é inaugurada no domingo 26, pelas 17 horas, contando com a presença do autor e do curador. Até 30 de abril, será possível contemplar o trabalho de Agostinho, que exalta a limpeza espiritual associada a esta época.

O dia 30 de março marca o regresso do espetáculo imersivo Spiritus à Igreja dos Clérigos, com início às 18 horas, todos os dias da semana. A experiência sensorial, que atraiu 70 mil pessoas à igreja, no ano passado, é inspirada no poema “A melhor maneira de viajar é sentir”, de Álvaro Campos. Os bilhetes custam dez euros e incluem uma visita à torre. As 100 primeiras entradas são grátis, crianças até aos 10 anos não pagam. Este espetáculo multimédia é o primeiro concebido de raiz para o interior da Igreja dos Clérigos, resultando de uma colaboração entre a Irmandade dos Clérigos e o ateliê criativo OCubo, com o apoio da Câmara Municipal do Porto.

A Clérigos By Night vai fechar o mês de março com visitas noturnas à Torre, entre as 19 às 23 horas, até 16 de abril, de meia em meia hora.

Em paralelo, decorre a homenagem a Nicolau Nasoni, arquiteto responsável pelo complexo dos Clérigos. Na agenda comemorativa dos seus 250 anos de morte, estão incluídos passeios guiados pelo historiador e arqueólogo Joel Cleto. O primeiro está agendado para dia 8 de abril e contempla um percurso de autocarro com visitas à Casa de Ramalde, a Quinta de S. Gens, Quinta dos Bispos, Casa do Corim, a Igreja de Santiago de Bougado na Trofa e a Quinta dos Cónegos. As reservas podem ser feitas aqui.

No primeiro dia da Semana Santa, segunda 3, a obra arquitetónica de Nicolau Nasoni viaja até Santiago de Compostela. A exposição espólio “Clérigos fora de Portas” vai ser exposta na loja do Turismo do Porto e Norte de Portugal, dando a conhecer o património da Torre, incluindo peças de arte sacra e desenhos de Sónia Teles Silva, elaborados entre 2015 e 2018. Também na véspera de domingo de Páscoa, a celebração vai ser levada à Igreja, com um concerto de órgão de tubos denominado “A morte e a ressurreição”.