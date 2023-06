Cirandar e comer pelo Douro

O Grande Prémio Ciclismo Douro Internacional arranca na próxima quarta, oferecendo um bom pretexto para fazer um périplo gastronómico pelas mesas da região, com algumas visitas pelo caminho.

O Grande Prémio do Douro Internacional regressa para a sua terceira edição, de 14 a 18 de junho. Durante cinco dias, as equipas profissionais de ciclismo e as sub23 correm nesta prova que integra o calendário da Federação Portuguesa de Ciclismo. Ao todo, serão percorridos 746,6 quilómetros de prova, com passagens por Marco de Canaveses, Tabuaço, Armamar, Pinhão, Alijó, Resende e Lamego.

A prova pode ser também a oportunidade ideal para redescobrir restaurantes clássicos e experimentar novas mesas, passear entre ruínas romanas, mergulhar em praias fluviais, apreciar o Douro a partir de um miradouro ou conhecer o relógio “mais completo do mundo”. Nas páginas que se seguem, sugerimos ainda lugares onde dormir em cada um dos sete lugares por onde passa o Grande Prémio, que tem como companhia quase constante o rio Douro. Faça-se à estrada.

O que fazer ao redor

Marco de Canaveses

Depois de um passado ligado à restauração, com passagens por Angola, França e Algarve, João Ezequiel e Virgínia Carneiro abriram o Alquimia Bistrô, numa antiga casa do moleiro, junto ao rio Galinhas. Ali, a chef Gina apresenta cozinha portuguesa reinventada, com propostas como cabrito assado no forno, vitelinha assada em baixa temperatura, chateaubriand, bife cor-de-rosa (filet mignon grelhado em pedra vulcânica, com molho de redução de vinho do Porto e pimenta rosa), papillon de bacalhau e polvo de lagarada.

O que fazer

Estação Arqueológica do Freixo

O fórum, as termas e outros edifícios públicos que faziam parte da cidade romana de Tongobriga podem ser vistos neste sítio arqueológico, com uma área classificada de 50 hectares.

Onde ficar

Quinta de Santo António – Country House & Villas

Rua de Sto. António, 81, Tel.: 255 191 703 Preço: quarto duplo desde 95 euros por noite (com pequeno-almoço); villas desde 180 euros (com pequeno-almoço).

Tabuaço

Uma cozinha que exalta os sabores tradicionais do Douro e do Norte, bem como elementos de outras latitudes do país, recorrendo ao produto sazonal, é apresentada na carta do Seixo by Vasco Coelho Santos, o recente restaurante da Quinta do Seixo, resultado de uma parceria entre a Sogrape e o chef do Grupo Euskalduna. Arroz de polvo cremoso, tripas à Euskalduna, bochechas no tacho ou a famosa rabanada do chef são alguns dos pratos servidos nas zonas interior e exterior do Seixo, decorado com apontamentos decorativos da história da Sandeman.

O que fazer

RIJOMAX

É o nome do que é conhecido como “o relógio mais completo do mundo”, capaz de desenvolver 34 funções em simultâneo. A obra com dois metros de altura, 150 quilos, e que demorou 28 anos a construir, está em exposição na Loja Interativa de Turismo de Tabuaço.

Onde ficar

Casa dos Ruis

Rua Abel Barradas, 32

Tel.: 925 968 305. Preço: quarto duplo desde 75 euros por noite (com pequeno-almoço).

Armamar

O Fonte Nova é conhecido pelos grelhados, conta Eládio Cardoso, que assumiu, em 2022, as rédeas do negócio aberto pelos pais em 1998. Este restaurante, que tem as encostas do Douro a entrarem-lhe pelas janelas, funciona por menus, com entradas e prato principal. Há cabrito grelhado, costelas de anho grelhadas e naco de vitela grelhado, entre outras opções. Para petiscar, fumeiro regional, feijoca tradicional, queijo misto, azeitonas, pão de alho e azeite, chouriça de sangue e presunto para fatiar. A mousse de maçã com caramelo de vinho do Porto é a sobremesa sugerida.

O que fazer

Ponte Românica de Santo Adrião

É uma ponte de cantaria com 50 metros sobre o rio Tedo. Terá sido construída sobre uma antiga ponte romana e por ela passavam duas vias secundárias da rede viária romana. Une Armamar e Tabuaço.

Onde ficar

Vila Galé Douro Vineyards

Quinta do Val Moreira, Marmelal, Santo. Adrião Tel.: 254 247 000 Preço: quarto duplo desde 123,50 euros por noite (com pequeno-almoço).

Resende

Uma receita de anho assado com mais de 30 anos é um dos motivos que faz encher o Douro à Vista, inserido numa quinta de dimensões generosas e vistas desafogadas. Mas há outros, como o cabrito, a posta na brasa, o lombo assado, o polvo à lagareiro, o bacalhau à casa, a tarte de cereja de Resende e as cavacas. Ao fim de semana (ou por encomenda) acende-se o forno a lenha, enquanto à semana predominam os grelhados. Depois do almoço, ou do jantar, os jardins em volta do espaço convidam a um passeio.

O que fazer

Parque Fluvial de Porto de Rei

Fica na freguesia de São João da Fontoura e reúne uma piscina, uma praia fluvial, logradouro, jardins, parque de merendas, instalações de apoio e um cais de acostagem para embarque turístico.

Onde ficar

Vald’arêgos

Senhora da Piedade Tel.: 963 786 865 Preço: casinhas desde 95 euros por noite (sem pequeno-almoço).

Alijó

Inserido na Pousada Barão de Forrester, a única na Região Demarcada do Douro, o restaurante O Barão apresenta uma cozinha de sabor, executada por Fátima Galego. Tendo por base o receituário tradicional português, a chef procura exaltar os sabores de produtos regionais recorrendo a cozeduras lentas e uso sensato de especiarias, o que resulta em pratos como caldo verde de salsa, míscaros do campo, coelho frito, perna de pato confitada, polvo nas brasas e maçã caramelizada com mel e vinho do Porto acompanhado de gelado de nata.

O que fazer

Miradouro do Ujo

Esta varanda em ferro na freguesia de São Mamede de Ribatua é um dos pontos mais procurados para observação, dado que revela um extenso troço do Vale do Tua e da sua albufeira serpenteante.

Onde ficar

Pousada Barão de Forrester

Rua Comendador José Rufino Tel.: 259 959 215 Preço: quarto duplo desde 111,15 euros por noite (com pequeno-almoço).

Lamego

Sandes de presunto, tábuas, bôla de Lamego, azeitonas e outros petiscos chegam às mesas interiores e exteriores d’A Presunteca, acompanhados por vinhos de uma garrafeira com mais de 400 referências. Hamilton Ferreira faz questão de promover os produtos da região, sobretudo o presunto, servido após 30 dias no sal e uma cura ao ar de 12 a 18 meses. Também costuma haver alheira de Lamego, salpicão, chouriço mouro, queijos de ovelha, de cabra e de mistura. Fazem-se provas de vinhos ao gosto do cliente e vendem-se as referências na loja.

O que fazer

Santuário de Nossa Senhora dos Remédios

No alto de um morro, no arborizado Parque de Santo Estevão, é necessário vencer-se 686 degraus de um monumental escadório para se alcançar este santuário erguido no século XVIII. Diversas obras escultóricas adornam o conjunto.

Onde ficar

Quinta da Pacheca

Rua do Relógio do Sol, 261, Cambres Tel.: 254 331 229 Preço: quarto duplo desde 199 euros por noite (com pequeno-almoço); bungalows desde 280 euros (com pequeno-almoço).