Cinfães: este parque de campismo na natureza é uma varanda sobre o Douro

Um restaurante de comida regional, piscina, estação de serviço, lava-loiças, lava-roupa, e até um spa - parece não faltar nada a campistas e autocaravanistas no Parque de Campismo de Mourilhe, em Cinfães.



O Parque de Campismo de Mourilhe, na freguesia de São Cristóvão de Nogueira, em Cinfães, é uma varanda sobre o rio Douro e o vale do ribeiro Sampaio. Ali pretende-se proporcionar “uma estadia plena de ar puro, sossego e comunhão com a Natureza”, explica Cecília Beça, que gere este espaço pensado pelo município de Cinfães como “uma alternativa a outras unidades hoteleiras” do concelho.

Nos cerca de três hectares que compõem esta infraestrutura, onde os animais de estimação são bem-vindos, cabem oito autocaravanas, 20 tendas e seis bungalows revestidos a cortiça, de tipologia T1, com quarto de banho e sala com kitchenette. Seja qual for o tipo de alojamento estão garantidas todas as comodidades, já que os utentes podem encontrar balneários com água quente, lava-loiças, lava-roupa, eletricidade e uma estação de serviço para carga de água potável e descarte das águas cinzentas.

As refeições podem ser cozinhadas na churrasqueira, onde existem mesas e bancos, ou abdicar de ter esse trabalho e desfrutar de um almoço ou de um jantar no restaurante, que também está aberto a público não instalado no parque de campismo.

Quanto ao que fazer, não faltam opções. Podem ser mergulhos na piscina ou jogos de voleibol na rede, partidas de xadrez, malha ou pingue-pongue ou ainda saltos no trampolim. Se a vontade for relaxar, sugere-se uma visita ao spa, com banheira de hidromassagem, banho turco e massagens de relaxamento ou terapêuticas.

Quem pretender explorar as redondezas pode fazê-lo nas bicicletas alugadas, agendar uma visita guiada, ou alugar uma prancha de SUP ou um caiaque e deslizar pelas águas do rio. Ainda em Cinfães encontra-se o Parque de Lazer do Ribeiro Sampaio, os rios Bestança e Paiva e a Serra de Montemuro.

PARQUE DE LAZER DO RIBEIRO SAMPAIO

Encontra-se a um quilómetro do parque de campismo e, no mesmo espaço verde, junta quedas de água, moinhos, uma ponte em madeira, zona de merendas, área destinada a banhos e um pequeno percurso pedestre, integrado na Rota da Água e da Pedra.