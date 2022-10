Cinema para ver hoje e os nos próximos dias na TV

Comédias e dramas em foco na programação.

A Lista de Schindler

Um homem que fez a diferença

27/10 | AMC | 16h07

O filme conta a história do enigmático Oskar Schindler (Liam Neeson), um membro do partido nazi, mulherengo e especulador de guerra, que salvou a vida a mais de 1100 judeus durante o Holocausto. Foi o triunfo de um homem que fez a diferença no drama daqueles que sobreviveram a um dos capítulos mais negros da história da Humanidade. “A lista de Schindler” venceu de sete Oscars da Academia, incluindo Melhor Filme e Melhor Realizador, entre múltiplas distinções. Uma realização de Steven Spielberg, estreada em 1993, também com desempenhos de Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Caroline Goodall e Jonathan Sagall.

Mau mau Maria

23/10 | AXN MOVIES | às 21h10

Os irmãos Maria Gonzaga veem-se confrontados com uma imposição do pai que lhes valerá a herança, a identidade e a inteligência: sete semanas é o prazo para que cada um deles encontre uma mulher que lhes encha as medidas sem lhes esvaziar os bolsos. Uma comédia de José Alberto Pinheiro, com interpretações de António Raminhos, Eduardo Madeira, José Pedro Gomes, Marco Horácio, Margarida Moreira, Rita Camarneiro, São José Correia, Victor de Sousa e Ana Varela.

Penso como um homem

dia 23/10 | AXN WHITE | 21h25

Depois de perceberem que não conseguem controlar os maridos, e que estes fazem o que querem, quatro mulheres encontram um livro de Steve Harvey, especialista em romances. Seguem os seus conselhos à risca e conseguem, finalmente e ao fim de muito tempo, domar os homens. Contudo, estes apercebem-se do que elas têm andado a fazer e declaram guerra. A realização desta comédia é de Tim Story e as interpretações centrais estão a cargo de Michael Ealy e Jerry Ferrara.

Há dias de azar

22/10 | FOX MOVIES | 21H15

Um caso de troca de identidade faz com que Slevin (Josh Hartnett) se veja no meio de uma guerra entre dois criminosos rivais da sua cidade: o Rabino (Ben Kingsley) e o Chefe (Morgan Freeman). Para agravar a situação, Slevin está sob uma vigilância bastante apertada por parte do detetive Brikowski (Stanley Tucci) e do conhecido assassino Goodkat (Bruce Willis). A realização é de Paul McGuigan.

Inesquecível

23/10 | RTP1 | 01H00

Tessa ainda está a superar o fim do seu casamento de anos quando o ex-marido, David, fica noivo de Julia Banks, decidindo trazer a nova companheira para a casa onde moravam e para a vida da filha, Lilly. No novo papel de mulher e madrasta, Julia acredita que finalmente encontrou o homem dos seus sonhos, que pode ajudá-la a deixar, com amor e dedicação, o seu passado conturbado para trás. Mas nem tudo é um mar de rosas, principalmente quando os ciúmes de Tessa vão transformar o sonho de Julia num pesadelo. Um filme estreado em 2017 e realizado por Denise Di Novi, com Rosario Dawson, Katherine Heigl e Geoff Stults no triângulo de papéis principais.

Walking Tall – Justiceiro Incorruptível

22/10 | FOX MOVIES | 21h15

Chris regressa a casa depois de ter passado pelos comandos especiais americanos. A sua cidade natal mudou durante esta ausência: é agora um antro de crime, droga e corrupção. Com a ajuda de um velho amigo, Chris é eleito xerife e tenta combater o crime. As suas ações acabam por pôr a sua família e a sua própria vida em risco. Mas Chris não está disposto a desistir até tudo voltar a ser como antigamente.

Midnight Special – Poderes Misteriosos

26/10 | HOLLYWOOD | 15h10

Alton, o filho mais novo de Roy, tem capacidades incomuns cobiçadas por extremistas religiosos. Uma noite decidem fugir, mas a perseguição toma proporções inesperadas, tornando-se uma caça ao homem a nível nacional envolvendo os mais altos patamares do governo. Ainda assim, Roy arrisca tudo para ajudar Alton a encontrar o seu destino, seja ele qual for. De Jeff Nichols, com Michael Shannone Joel Edgerton.