Cinema em casa: sete filmes para ver nos próximos dias

Terror, crime, ação, romance e comédia compõem a seleção desta semana.

# Annabelle

Dia 13/05 | Hollywood | às 22h25

A boneca do mal ocupa-se do Hollywood nas noites de sábado. Em “Annabelle” (dia 13), o seu primeiro filme a solo, Annabelle aterroriza um jovem casal que espera a chegada do primeiro filho. John (Ward Horton) encontrou o presente perfeito para sua futura mulher, Mia (Annabelle Wallis): uma rara boneca antiga com um lindo vestido, que serve de porta de entrada para uma seita satânica e todo o tipo de acontecimentos sobrenaturais. O segundo filme, “Annabelle: A Criação do Mal”, estreia-se a 20 de maio, e mostra como tudo começou. No terceiro, “Annabelle 3 – O Regresso a Casa” (dia 27), a vítima será a filha de Ed e Lorraine Warren.

# Filho do Crime

Dia 13/05 | RTP1 | às 00h00

JR, com 19 anos, é condenado a seis meses de pena efetiva. Quando é transferido para uma prisão de alta segurança, vê-se misturado com os reclusos mais perigosos do país. Constantemente ameaçado num lugar onde todos se regem pela lei do mais forte, acaba por aceitar a proteção de Brendan Lynch, um dos mais temidos criminosos da Austrália.

O que este quer em troca é muito simples: quando JR sair em liberdade, terá de ajudá-lo no seu plano de fuga. Com Ewan McGregor e Brenton Thwaites nos principais papéis.

# Mãe

Dia 12/05 | Netflix

Uma assassina implacável sai da clandestinidade para proteger a filha que abandonou anos antes, quando tentava escapar à perseguição de perigosos inimigos. Um filme realizado por Niki Caro, com Jennifer Lopez e Lucy Paez.

# Rocky

Dia 14/05 | AMC | às 16h52

Rocky Balboa (Sylvester Stallone) é um lutador de um clube de Filadélfia, nos Estados Unidos, que não parece ir a lado nenhum. Mas quando um golpe de sorte o coloca no ringue com um campeão mundial de pesos pesados, Rocky sabe que é o seu momento; a oportunidade de uma vida para se tornar num vencedor. Sylvester Stallone, autor do argumento, tornou-se numa estrela e tanto o público como os críticos aclamaram esta história onde um “homem comum” triunfa contra todas as probabilidades. Filmado em 28 dias e com um custo abaixo de um milhão de dólares, o filme conseguiu recuperar 60 vezes o seu custo e ganhar três prémios da Academia de Hollywood: Melhor Filme, Melhor Realizador e Melhor Montagem. Apresentando uma banda sonora dinâmica, foi realizado por John G. Avildsen.

# O Pio dos Mochos

Dia 17/05 | RTP1 | às 21h00

Miranda do Corvo, 1933. Tomé, um jovem operário perseguido pela culpa da sua traição, é escolhido pelos colegas para uma importante missão na luta sindical contra o Estado Novo. Confrontado com este desafio moral, enfrenta não só os perigos reais da repressão policial, como os seus próprios fantasmas. Filme que integra o projeto Contado Por Mulheres. Com Diogo Branco, Afonso Pimentel, Miguel Damião e Duarte Estrela. Realização de Diana Antunes.

# Rapariga com Brinco de Pérola

Dia 15/05 | Cinemundo | às 15h20

Holanda, 1665. Depois do pai ficar cego devido a uma explosão, a jovem Griet vê-se obrigada a trabalhar para sustentar a família. Com apenas 17 anos, torna-se criada na casa de Johannes Vermeer, um pintor cuja atenção se começa a voltar para a jovem Griet. Apesar das diferenças dos dois mundos, Vermeer leva-a para o mundo da arte e ela torna-se a sua musa. Uma bela e comovente história, baseada no “bestseller” de Tracy Chevalier.

# O amor é uma aventura

Dia 14/05 | RTP1 | à 01h00

A história de um grupo de pessoas que organiza casamentos e cria o chamado dia perfeito para os outros – enquanto os seus próprios relacionamentos amorosos são estranhos, loucos e estão, quase sempre e sem que os próprios consigam fazer alguma coisa, longe da perfeição. Uma comédia romântica realizada por Dennis Dugan, com Diane Keaton, Jeremy Irons, Maggie Grace, Diego Boneta e Andrew Bachelor a dar vida às personagens centrais.