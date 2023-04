Cinema em casa: sete filmes para ver nos próximos dias

Drama, mistério, ação, ficção científica e argumentos inspirados em histórias verídicas. Eis os filmes em destaque esta semana.

# Mar Negro

Dia 01/04 | AXN Movies | às 21h10

Robinson, capitão de submarinos, dedicou os últimos 30 anos da sua vida ao mar. Quando a empresa de salvamento para a qual trabalha o dispensa sem aviso prévio, tudo à sua volta parece ruir. Desmoralizado e sem dinheiro, decide investigar uma lenda sobre um submarino alemão da Segunda Grande Guerra que se terá afundado nas águas do Mar Negro quando transportava 182 milhões de dólares em barras de ouro. É assim que reúne uma equipa de homens que, tal como ele, nada têm a perder, embarcando na arriscada viagem para recuperar o tesouro. Um filme de Kevin Macdonald, com Jude Law e Scoot McNairy.

# A prova de fogo

Dia 01/04 | RTP1 | às 00h00

Ben é contratado por Madec para lhe servir de guia numa caçada no deserto de Mojave (Califórnia, EUA). A viagem transforma-se num pesadelo a partir do momento em que Madec atinge mortalmente um velho prospetor. Ben quer regressar e relatar tudo às autoridades, mas Madec recusa-se a comprometer a sua reputação e, sobretudo, os seus negócios por causa daquele incidente. Decide então eliminar a única testemunha do sucedido e deixa Ben à sua sorte. Com Michael Douglas e Jeremy Irvine.

# A Origem

Dia 02/04 | AXN | às 21h55

Dom Cobb é um ladrão de ideias: entra na mente das pessoas para, durante o sono, lhes extrair os seus segredos mais profundos. Juntamente com a sua equipa, são os principais especialistas por esta nova área de espionagem. A vida complica-se para Dom quando erros que cometeu no passado se começam a notar, tornando-o num dos homens mais procurados pela polícia. Um filme de Christopher Nolan, com Leonardo DiCaprio e Marion Cotillard.

# 98 Octanas

Dia 01/04 | RTP2 | às 23h50

Dinis e Maria (Rogério Samora e Carla Chambel) não se conhecem. Algures, numa área de serviço da autoestrada Lisboa- Porto, ele pára para descansar. Ela também lá está e parece tão à deriva quanto ele: é um encontro fortuito que talvez não tenha nada de fortuito. Quase sem palavras, partem os dois no carro dele. A partir daí, sucedem-se as áreas de serviço, os motéis, as conversas e os silêncios, as revelações e os mistérios. Desenham o mapa de uma aventura interior cujo destino ambos desconhecem. Em todo o caso, ela espera que ele a conduza a um lugar primordial, quase mítico: a casa da avó. Um filme de Fernando Lopes.

# Casa Gucci

Dia 02/04 | NOS Studios | às 21h15

Quando Patrizia se casa com Maurizio Gucci, a sua ambição desmedida desencadeia na família uma imparável espiral de traição e vingança que culmina num assassínio. Inspirado na história verídica da família Gucci. Realizado por Ridley Scott, é protagonizado por Lady Gaga e Adam Driver, contando também com atuações de Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek e Al Pacino.

# A montanha entre nós

Dia 02/04 | FOX Movies | às 15h40

Na sequência de um trágico desastre de avião, dois estranhos acabam perdidos numa região montanhosa coberta por neve. Terão de unir esforços para sobreviver. Quando se apercebem que não conseguem obter ajuda, embarcam numa viagem repleta de perigos ao longo de centenas de quilómetros de zonas selvagens, encorajando-se mutuamente a não desistir e descobrindo uma força que nunca julgaram possível. Realização de Hany Abu-Assad e interpretações de Idris Elba , Kate Winslet e Beau Bridges.

# Bohemian Rhapsody

Dia 05/04 | Hollywood | as 21h30

Uma celebração da banda Queen, da sua música e do seu vocalista, Freddie Mercury, que desafiou os estereótipos e quebrou as convenções para se tornar um dos artistas mais amados do mundo. O filme conta a história por detrás da ascensão do grupo e relata a quase implosão do quarteto graças ao estilo de vida corrosivo de Mercury e da sua reunião triunfante na véspera do Live Aid, onde, lutando contra uma doença mortal, guia a banda por uma das maiores atuações da história do rock. Com Rami Malek.