Cinema em casa: sete filmes para ver nos próximos dias

Drama, crime, história e ficção científica são alguns dos ingredientes desta semana.

# Parasitas

Dia 25/11 | RTP2 | às 22h50

Filme do coreano Bong Joon Ho, vencedor de um Globo de Ouro para Melhor Filme Estrangeiro, Oscar de Melhor Filme e Palma de Ouro em Cannes. Ki-taek tem uma família unida, mas estão todos desempregados e as perspetivas futuras são negras. O filho, Ki-woo, é recomendado por um amigo para dar explicações bem pagas, o que vem trazer a esperança de um rendimento regular na família. O jovem dirige-se à casa da abastada família Park para uma entrevista de trabalho. É então que conhece Yeon-kyo. Este primeiro encontro entre as duas famílias vai provocar uma imparável cadeia de incidentes. Com Choi Woo-shik e Song Kang-ho.

# The Kitchen – Rainhas do crime

Dia 27/11 | Hollywood | às 22h00

Nova Iorque, década de 1970. Claire, Kathy e Ruby são as dedicadas mulheres de três mafiosos irlandeses apanhados pelo FBI. Com eles a cumprir uma pena de prisão, elas ficam sem saber o que fazer. Com pouco dinheiro e incapazes de arranjar um emprego que garanta a sobrevivência das respetivas famílias, decidem unir esforços e continuar o negócio dos maridos. Contudo, sendo mulheres num mundo dominado por homens, elas vão ter de endurecer os corações e mostrar do que são feitas.

# Bairro

Dia 27/11 | AXN Movies | às 21h10

Diana cresceu no Bairro da Estrela Polar, perdeu os pais quando era criança e hoje lidera um bando de criminosos que assombra Lisboa. O Bairro protege-a com o seu silêncio, mas Diana é um desafio para a Polícia Judiciária, que não mede esforços para apanhá-la. Um filme do realizador Jorge Cardoso, com Maria João Bastos e Paulo Pires à frente do elenco.

# O nosso milagre

Dia 27/11 | AXN White | às 21h25

Aos cinco anos, Anna foi diagnosticada com uma doença incurável. A família, desesperada, recorreu a vários médicos, procurando uma solução. Mas, nada podia ser feito por ela. Um dia, após uma aparatosa queda e uma ida às urgências, a criança deixou de ter quaisquer sintomas da doença. Com o passar dos dias, Anna conta que, durante o tempo em que esteve sem sentidos, visitou o Céu e conversou com Jesus, que a enviou de novo para junto da família, dizendo-lhe que tinha planos para ela na Terra. Com Jennifer Garner e Kylie Rogers. Realização de Patricia Riggen.

# Maria, Rainha dos escoceses

Dia 25/11 | AXN Movies | às 21h10

Com apenas 16 anos, Maria Stuart, filha legítima de Jaime V, rei da Escócia, casou-se com Francisco II, que se torna rei de França após a morte do pai. Quando o jovem rei morre, 17 meses depois, Maria recusa-se a voltar a casar. Assim, regressa à Escócia, onde pretende reclamar o trono que é seu por direito de sucessão. Porém, receando que a influência dos franceses coloque em causa a sua soberania, Isabel I de Inglaterra dá origem a um jogo para desacreditar Maria. Com Saoirse Ronan e Margot Robbie.

# Meg: O tubarão gigante

Dia 27/11 | FOX | às 21h20

Uma enorme criatura, considerada extinta, ataca um submarino, deixando-o desativado e prendendo a tripulação no fundo do Oceano Pacífico. Com o tempo a esgotar-se, um oceanógrafo visionário recruta o mergulhador Jonas Taylor para salvar esses homens e o próprio mar de uma ameaça inimaginável – um tubarão pré-histórico de 23 metros conhecido como Megalodon. Realização de Jon Turteltaub, com Bingbing Li, Jason Statham e Rainn Wilson nos principais papéis.

# Clube dos bilionários

Dia 27/11 | Cinemundo | às 22h30

Beverly Hills, Califórnia, anos 1980. Joe Hunt, um sedutor de 23 anos, tem uma ideia: juntar um grupo de rapazes oriundos de boas famílias, com quem andou na escola, e começar um negócio que lhes promete dinheiro fácil. O resultado é o BBC (Billionaire Boys Club), uma associação que, segundo Hunt, os tornará bilionários. Porém, o que parece um plano sem falhas depressa ganha contornos que faz deles notícia em jornais de todo o mundo. Com Ansel Elgort, Taron Egerton e Kevin Spacey.