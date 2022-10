Cinema em casa: sete filmes para ver nos próximos dias

Uma adaptação do romance “O homem duplicado”, de José Saramago, é uma das propostas em destaque esta semana.

# O homem duplicado

Dia 15/10 | AMC | às 17h02

Adam (Jake Gyllenhaal) é um professor universitário instável que, de repente, descobre a existência de Anthony, um ator fisicamente igual a ele. Consumido pelo desejo de conhecer este seu duplo, Adam segue a pista de Anthony e os dois entram num confronto obsessivo que terá consequências inesperadas não apenas para ambos, mas também para as respetivas companheiras: Mary (Mélanie Laurent) e Helen (Sarah Gadon). Baseado no romance “O homem duplicado”, de José Saramago, este filme de 2013 é realizado por Denis Villeneuve. Ainda com Isabella Rosellini, Joshua Peace, Tim Post e Kedar Brown no elenco.

# Maria Antonieta

Dia 15/10 | AXN Movies | às 21h10

Com apenas 14 anos, a austríaca Marie Antoinette casou-se com o Rei Luís XVI de França, tornando-se assim rainha desse país. O filme conta a história de uma monarca que tomou o trono muito antes de estar preparada para os meandros políticos, sendo constantemente ridicularizada pela França e acabando decapitada durante a Revolução Francesa. Um realização assinada por Sofia Coppola, com Kirsten Dunst e Jason Schwartzman à frente de um elenco que também conta com Jason Schwartzman.

# O pacificador

Dia 14/10 | AXN | às 22h

Um comboio que transporta ogivas nucleares sofre um acidente nos montes Urais, na antiga URSS, provocando uma explosão. Julia Kelly (Nicole Kidman), uma civil do governo especialista em contrabando nuclear, descobre que o acidente está relacionado com o tráfico de arsenal nuclear, uma espécie de fachada atrás da qual se esconde o roubo de material militar por parte da Mafia para o vender a organizações terroristas. Kelly e o coronel Thomas Devoe (George Clooney), do exército americano, formam então a equipa que vai tentar capturar os culpados e deter a venda de material na fronteira iraniana. Realização de Mimi Leder.

# Umas férias inesperadas

Dia 16/10 | AXN White| às 21h25

Lauren (Drew Barrymore) é divorciada e enfrenta todos os dias o desafio de criar dois filhos sozinha. Jim (Adam Sandler), por seu lado, tem três filhas a seu cargo. Parecem feitos um para o outro, mas o encontro dos dois revela-se um desastre. Num ponto concordam: não querem voltar a ver-se. Mas o destino troca-lhes as voltas quando os seus caminhos se cruzam numa viagem a África. Uma comédia realizada por Frank Coraci.

# The gentlemen: Senhores do crime

Dia 15/10 | RTP1 | às 00h15

Escrito e realizado por Guy Ritchie, conta com Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Colin Farrell e Hugh Grant. O americano Mickey Pearson chega a Londres decidido a vender o seu negócio milionário e viver despreocupadamente de rendimentos ao lado de Rosalind, a mulher. Contudo, por ser bastante cobiçado e estar relacionado com drogas ilegais, o negócio em questão vai envolver criminosos de toda a espécie.

# Rei Artur: A lenda da espada

Dia 16/10 | Fox | às 22h15

Quando o pai de Artur (Charlie Hunnam) é assassinado, Vortigern (Jude Law), tio de Artur, usurpa a coroa. Privado do seu direito de berço e sem qualquer ideia de quem realmente é, Artur acaba por crescer da maneira mais dura nas ruas e vielas da cidade. Mas no momento em que ele retira com sucesso a mítica espada da pedra, a sua vida sofre uma reviravolta e vê-se forçado a honrar o seu legado, quer queira, quer não. Uma realização de Guy Ritchie, também com Astrid Bergès-Frisbey e Djimon Hounsou.

# O Dia Mais Feliz na Vida de Olli Maki

Dia 14/10 | RTP2 | às 23h05

Verão de 1962. O pugilista finlandês Olli Maki tem a oportunidade da sua vida: lutar na final do Campeonato Mundial de Boxe na categoria peso-pluma. A vitória no combate pode mudar a sua existência e torná-lo uma estrela do boxe profissional. Olli só precisa de controlar as expectativas, concentrar-se e perder peso. Mas há algo que está a fazê-lo perder o foco: Raija, uma rapariga por quem se apaixonou perdidamente.