Cinema em casa: sete filmes para ver este semana

Um especial dedicado ao cinema francês e duas produções portuguesas em destaque na programação dos próximos dias.

# O Caçador e a Rainha do Gelo

Dia 07/01 | AXN | às 23h45

Chris Hemsworth e Charlize Theron regressam aos papéis de “A Branca de Neve e o Caçador” e a eles juntam-se Emily Blunt e Jessica Chastain. Theron, no papel da rainha má Ravenna, trai a bondosa irmã Freya (Blunt), gelando-lhe o coração. Em retiro, esta cria um exército de caçadores para se proteger. Quando a guerra entre as duas rainhas se intensifica, o herói que se coloca entre ambas é Eric (Hemsworth). Juntamente com a guerreira Sara (Chastain) – a única mulher que capturou o seu coração – ele tem que ajudar Freya a vencer a irmã, ou a maldade de Ravenna irá perdurar para a eternidade. Uma prequela realizada por Cedric Nicolas-Troyan.

Antes da história da Branca de Neve

# Max

Dia 08/01 | Fox Movies | às 21h15

Depois de Kyle (Robbie Amell), fuzileiro naval dos EUA, ser morto no Afeganistão, Max, o seu cão de serviço bastante treinado, está demasiado traumatizado para permanecer em serviço. De volta aos EUA, a família de Kyle adota-o, mas o irmão adolescente Justin (Josh Wiggins) tem os seus problemas e não quer o animal em casa. Max pode, porém, ser a única hipótese de Justin saber o que aconteceu ao irmão. Com a ajuda de um amigo que gosta de cães, Justin e Max partem numa aventura para desvendar o mistério.

# Gabriel

Dia 10/01 | AMC | às 20h38

Após a morte da mãe, Gabriel Silva deixa Cabo Verde e viaja para Portugal à procura de Valdo, o pai que não vê desde a infância e que se encontra gravemente doente. A tia e o primo acolhem-no em sua casa, no bairro dos Olivais, em Lisboa. Em pouco tempo, acaba por se ver envolvido com um gangue local liderado por Jorge, dono de um clube de boxe e responsável pela organização de combates ilegais. Quando vê a família ameaçada, Gabriel decide enfrentá-los, aceitando participar numa dessas disputas. Um filme de Nuno Bernardo, com Igor Regalla, Almeno Gonçalves e Ana Marta Ferreira.

# Destino infernal

Dia 11/01 | AXN Movies | às 21h10

Milton envolveu-se com as pessoas erradas e acabou num inferno e com a sua filha assassinada como castigo. Agora, a sua neta está nas mãos do líder da mesma seita satânica. Chegou a hora de ele voltar do mundo das trevas para tentar salvá-la e, quem sabe, ter a sua redenção. Na jornada para descobrir o paradeiro da criança, acaba por conhecer Piper, uma empregada de mesa que procura algo novo na vida. De Patrick Lussier, com Nicolas Cage e Amber Heard.

# O excêntrico Mortdecai

Dia 08/01 | RTP1 | às 00h15

Charles Mortdecai é um negociante de arte conhecido pelo carisma e autoconfiança. De ar elegante e aristocrático, tem um talento inato para atrair clientela. Os seus conhecimentos na área e os contactos no mundo dos negócios fazem dele a pessoa certa para ajudar a recuperar uma pintura de Goya desaparecida. Mas encontrar o culpado do roubo revelar-se-á uma tarefa bastante complexa. Com Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor e Paul Bettany.

# Especial cinema francês

Dia 06/01 | TVCine Emotion | às 21h45

Em janeiro, as noites de sexta-feira no TVCine Emotion fazem-se de cinema francês. Este especial arranca no dia 6 com o drama “As coisas que dizemos, as coisas que fazemos”. Daphné, grávida de três meses, está de férias no campo com o companheiro, François. Ele tem de se ausentar e ela vê-se sozinha para dar as boas-vindas a Maxime, um primo que nunca tinha visto. Durante quatro dias, enquanto aguardam o retorno de François, conhecem-se e partilham histórias cada vez mais íntimas.

# O Som que Desce na Terra

Dia 06/01 | RTP1 | à 01h00

Maria da Luz espera notícias do marido, soldado no Ultramar. Após ser destacado para liderar uma operação, é dado como desaparecido. Neste período, onde a ausência de notícias traz sofrimento e solidão, toma consciência que estes sentimentos são partilhados com familiares que, como ela, esperam pelos seus que estão no Ultramar. Toma uma decisão: gravar mensagens de apoio das mães, mulheres e familiares para os soldados que estão na guerra. De Sérgio Graciano, protagonizado por Gabriela Barros.