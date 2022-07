Cinema em casa: seis sugestões para ver neste domingo

Uma Questão de Honra

31/07 | AXN Movies | 14h

Dois advogados têm a cargo a defesa de outros tantos soldados do corpo de infantaria da marinha americana acusados de assassinar um companheiro que supostamente “infringiu o código”.

Perdidos

31/07 | AXN Movies | 21h10

Seis amigos passam um fim de semana a bordo de um veleiro. Um deles dá um mergulho em alto mar e os outros seguem-no. Para surpresa geral, ninguém se lembrou de baixar as escadas de acesso ao barco… A princípio, ainda acreditam que serão capazes de o escalar. Mas depressa se dão conta de que a única esperança reside em serem encontrados por outra embarcação. Apesar de cientes dos perigos inerentes às águas do mar, todos sabem que os seus maiores inimigos são o pânico e a exaustão… Um filme de Sérgio Graciano, rodado ao largo da ilha da Madeira, com Dânia Neto, Afonso Pimentel, Dalila Carmo, Catarina Gouveia, Diogo Amaral e Lourenço Ortigão.

O Dia da Independência: Nova Ameaça

31/07 | FOX | 21H20

Munidas de tecnologia de ponta, as nações da Terra unem esforços num programa de defesa complexo para proteger o planeta. Contudo, nada nos prepara a 100% para uma força alienígena avançada e sem precedentes. Só o engenho de alguns homens e mulheres corajosos pode salvar o nosso mundo da extinção. Um filme-catástrofe de Roland Emmerich, com Liam Hemsworth e Jeff Goldblum.

O Casamento do meu Melhor Amigo

31/07 | AXN White | 21h25

Julianne (Julia Roberts) fez um pacto com o seu melhor amigo e ex-amante Michael: se nenhum dos dois encontrasse a paixão ideal até aos 28 anos, casar-se-iam um com o outro. Quando estão prestes a chegar a essa idade, Michael apresenta-lhe a noiva Kimberly (Cameron Diaz) com quem se vai casar dali a três dias. Julianne fica em estado de choque e com muito pouco tempo para sabotar o casamento do homem que ama.

Raptadas

31/07 | Cinemundo | 22h30

Um drama poderoso de 2013 realizado por Denis Villeneuve, com um elenco encabeçado por Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis, Maria Bello, Terrence Howard e Paul Dano. A história centra-se em Keller Dove (Jackman), um carpinteiro de Boston cuja filha de seis anos é sequestrada com uma amiga. Com o tempo a passar, ele vai enfrentar o departamento de polícia e o jovem detetive Loki (Gyllenhaal) encarregue do caso e tentar chegar à verdade, custe o que custar.

A Casa de mi Padre

31/07 | FOX Comedy | 23h

Apesar de toda a vida ter vivido no rancho do pai, Armando Álvarez (Will Ferrell) nada pode fazer para evitar o declínio financeiro em que foram mergulhando. Após várias tentativas falhadas para resolver os problemas, parece que a última esperança reside no irmão Raul (Diego Luna) que, alguns anos antes, partiu em busca de fortuna. Assim, quando este regressa rico e disponível para saldar as dívidas da família, as expectativas de Armando ganham um novo fôlego. Mas tudo se complica quando se descobre que a proveniência da fortuna de Raul os torna alvo da fúria de Onza (Gael García Bernal), um vingativo e implacável barão da droga. E, como se não bastasse, Armando vê-se ainda a braços com outra questão de consequências imprevisíveis: a sua paixão pela bela e sedutora Sónia (Genesis Rodriguez), esposa do irmão. Uma comédia de Matt Piedmont.