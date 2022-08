Cinema em casa: seis sugestões para ver na televisão

O filme "Lion - A longa estrada para casa", de Garth Davis, e com o ator Dev Patel como protagonista, é uma das propostas.

Taken – A Vingança

Dia 20 | Fox Movies | 21h15

Bryan Mills (Liam Neeson) é um agente da CIA aposentado que convida a mulher (Famke Janssen) e a filha adolescente, Kim (Maggie Grace), para passar alguns dias em Istambul, onde trabalha. Entretanto, Murad Krasniqi (Rade Serbedzija), patriarca de uma comunidade albanesa de tráfico humano, procura vingar a morte do filho que foi causada pelo ex-agente enquanto este tentava salvar Kim. Bryan e a mulher são sequestrados pelos albaneses, mas a adolescente escapa.

O Caso De Richard Jewell

Dia 21 | HOLLYWOOD | 22h00

Richard Jewell ficou conhecido como o segurança que encontrou a bomba no atentado de Atlanta de 1996, tornando-se num herói nacional. Mas, em poucos dias, torna-se no principal suspeito para o FBI e a sua vida transforma-se num pesadelo.

Lion – A longa estrada para casa

Dia 21 | RTP1 | 22h45

Em 1986, Saroo, de cinco anos, perdeu-se do irmão perto de uma estação de comboios. Quando se refugiou numa das carruagens para descansar, acabou por ser levado para Calcutá (Índia), por onde vagueou sozinho durante semanas sem saber que estava a 1500 quilómetros de casa. Apesar de todas as dificuldades, sobrevive até ser encaminhado para um centro de crianças abandonadas e posteriormente adotado por Sue e John Brierley, um casal australiano. Agora, 25 anos passados e a viver na Tasmânia com a família adotiva, começa a ter algumas reminiscências do que se terá passado no dia em que se perdeu. De Garth Davis.

Wild Rose – Rosa Selvagem

Dia 22 | RTP2 | 22h50

Mãe solteira de dois filhos pequenos, Rose-Lynn Harlan, de 23 anos, é uma talentosa, carismática e irreverente aspirante a cantora country. Acabada de sair da prisão por tráfico de drogas, sente-se dividida entre cuidar dos filhos e lutar pelo sonho. O seu grande desejo é sair de Glasgow, na Escócia, conhecer a cidade de Nashville, no estado americano do Tennessee, a capital da música country, e conseguir um contrato discográfico que lhe dê a oportunidade de provar o valor. Mas a mãe de Rose-Lynn, que cuidou dos seus filhos enquanto ela cumpria a pena, tem dificuldade em compreender e aceitar as prioridades da filha e quer que Rose-Lynn assuma as responsabilidades de mãe. Um encontro casual aproxima Rose-Lynn do sonho, mas tem uma escolha difícil pela frente: optar entre a família e o estrelato.

Ex-mulher procura-se

Dia 22 | AXN | 21h10

Milo Boyd é um “bounty hunter”, ou seja, tem como profissão capturar fugitivos à lei em troca de uma recompensa monetária. A sua mais recente missão é encontrar e prender a repórter Nicole Hurley, a sua… ex-mulher. Quando ele pensava que não haveria tarefa mais fácil, Nicole diz-lhe que está a seguir um importante caso de homicídio e Milo percebe que as coisas não vão ser bem como ele tinha planeado. A relação de ambos continua na mesma, até ao momento em que têm de se unir se quiserem viver.

Cai a noite sobre a cidade

Dia 24 | AMC | 14h21

Três ladrões assaltam uma sucursal bancária em Saint-Jean-de-Monts. O golpe acaba por correr mal, com um trabalhador morto e um dos criminosos ferido, mas será um importante impulso económico para um furto mais ambicioso. À medida que avança a investigação, a lealdade e os interesses pessoais vão acabar por se impor no triângulo formado por Simon (Richard Creena), o cabecilha, o comissário Colemane (Alain Delon) e Cathy (Catherine Deneuve), mulher do primeiro e amante do segundo.