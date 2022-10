Cinema em casa: oito filmes para ver na TV

Das histórias biográficas à guerra, crime, comédia e drama, estas são oito sugestões de filmes para acompanhar na televisão, durante os próximos dias.

Steve Jobs

Sábado, dia 8 | AMC | 17h02

Com grande expectativa, os cofundadores da Apple Inc. Steve Jobs (Michael Fassbender) e Steve ‘Woz’ Wozniak preparam-se para apresentar o primeiro Macintosh, em 1984. Jobs também tem de lidar com problemas pessoais com a ex-namorada, Chrisann Brennan, e a sua filha, Lisa. Depois de ser despedido, funda a NeXT Inc. e prepara-se para lançar um novo modelo de computador em 1988. Dez anos depois, Jobs regressa à Apple Inc. e está prestes a revolucionar a indústria mais uma vez com o iMac.

A história real de John DeLorean

Sábado, dia 8 | RTP1 | 00h30

A narrativa da ascensão e queda do engenheiro mecânico americano John DeLorean, o responsável pelo icónico DeLorean DMC-12, o carro que se tornou mundialmente famoso por ter sido usado na trilogia “Regresso ao futuro”, realizada por Robert Zemeckis. Numa tentativa de salvar a DeLorean Motor Company, o seu fundador deixa-se envolver em tráfico de cocaína proveniente da Colômbia no valor de vários milhões de dólares. Contudo, nada corre como o esperado e ele é denunciado pelo amigo Jim Hoffman, um traficante com um longo cadastro criminal, que se tornou informador do FBI. Um filme realizado por Nick Hamm.

Soldados da Fortuna

Sábado, dia 8 | Fox Movies | 21h15

Oito anos antes, eles foram injustamente acusados de um crime, julgados e condenados a uma prisão de alta segurança, de onde, seguindo um plano mirabolante, conseguiram escapar. Hoje, Hannibal Smith (Liam Neeson) e a sua equipa de ex-soldados das Forças Especiais dos EUA vivem sob falsas identidades e são requisitados para todo o tipo de missões onde a bravura, inteligência e espírito de equipa são fundamentais para o seu êxito. Eles são imbatíveis.

Overdrive – Os Profissionais

Domingo, dia 9 | AXN | 21h55

Os irmão Andrew e Garrett especializaram-se no roubo de viaturas de luxo. Contratados para roubar um Bugatti 1937 avaliado em milhões de euros, vão ser obrigados a viajar até ao sul de França para completarem a sua missão. Ação com Scott Eastwood e Freddie Thorp à frente do elenco.

Aeon Flux

Domingo, dia 9 | AMC | 22h10

Alta, sexy e letal. Eis Aeon Flux (Charlize Theron), assassina profissional que vive para vingar a morte da família e proteger a sua comunidade de ameaças externas. Estamos no século XXV e Bregna é a única cidade sobrevivente de um vírus que dizimou a Humanidade. Liderada por um grupo de cientistas e imersa numa aparente tranquilidade, Bregna esconde um sistema corrupto que Aeon Flux e outros compatriotas tentam derrubar. Realização de Karyn Kusama.

Hotel Portofino

Quarta, dia 12 | AXN White | 21h25

Situado no cenário da Riviera Italiana de Mussolini em 1926, “Hotel Portofino” conta a história da matriarca Bella Ainsworth, que quer que o seu hotel homónimo seja uma casa para viajantes ingleses ricos. Além de exigir hóspedes, ela luta contra um marido errante e é chantageada pela política fascista local.Com Natascha McElhone e Oliver Dench. De Adam Wimpenny.

Ladrões de tuta e meia

Quarta, dia 12 | Cinemundo | 20h40

João e Christiane são um casal que procura financiar o seu casamento de qualquer forma. Biscates, pequenos golpes, burlas… tudo menos trabalho. Quando, um dia, descobrem que um veterano do Ultramar viúvo e solitário ganha o Euromilhões, montam um esquema para lhe ficar com a fortuna. Uma comédia de Hugo Diogo, com Rui Unas, Leonor Seixas, Carlos Areia, Melânia Gomes, Susana Cacela e Fernando Rocha.

Um Passado Em Segredo

Quinta, dia 13 | Hollywood | 21h30

Isabel dedicou a vida a gerir um orfanato em Calcutá. A precisar de financiamento, viaja até Nova Iorque para conhecer a sua benfeitora e acaba por ficar para o casamento da filha desta. Este acaba por ser revelador.