Cinema em casa: oito filmes em destaque esta semana

A sequela do "Viagem ao Centro da Terra", a "A Branca de Neve e o Caçador" e um filme sobre o período em que Eça de Queiroz foi cônsul em Cuba são algumas das sugestões para ver nos próximos dias.

# O nosso cônsul em Havana

Dia 08/09 | RTP1 | às 22h30

Filme que se inspira livremente no período em que Eça de Queiroz foi cônsul de Portugal em Cuba, à época colónia espanhola. Eça bate-se contra as autoridades locais, em defesa dos trabalhadores chineses, atraídos para as plantações de cana de açúcar por intermediários gananciosos e explorados como escravos. Duas histórias decorrem em paralelo: a de uma menina chinesa que Eça salva das garras de um grande escravocrata da ilha e a de um romance com uma jovem americana, de férias em Havana. Realização de Francisco Manso. Com Elmano Sancho, Mafalda Banquart, Joaquim Nicolau, Zirui Cao, Rodrigo Santos e Luísa Cruz.

# Viagem ao centro da Terra 2: A ilha misteriosa

Dia 03/09 | Fox | às 14h40

Sequela de um filme de 2008, esta aventura em 3D começa quando o jovem Sean Anderson (Josh Hutcherson, no mesmo papel do filme anterior) recebe um pedido de socorro codificado a partir de uma ilha cuja existência é desconhecida. É um local repleto de formas de vida estranhas, montanhas de ouro, vulcões temíveis e diversos segredos surpreendentes. De Brad Peyton, também com Dawyne Johnson e Michael Caine.

# Hancock

Dia 04/09 | AXN | às 21h55

Hancock (Will Smith) é uma espécie de heroi pouco popular, que se sente insatisfeito, atormentado e incompreendido. As suas ações salvam muitas vidas mas, ao mesmo tempo, provocam autênticas catástrofes. Ainda que a população esteja agradecida, a maioria dos habitantes de Los Angeles não o suporta. Um dia, Hancock salva a vida a Ray Embrey (Jason Bateman), um alto executivo de uma empresa de relações públicas, e dá-se conta de que é um ser vulnerável.

# Dia Academia de Polícia

Dia 02/09 | Hollywood | às 11h45

Uma jornada em que o Hollywood emite, em maratona, os sete filmes da conhecida saga de humor “Academia de Polícia”. O primeiro começa às 11.45 horas e o último vai para o ar às 21.30 horas. Tudo começa quando a administração de uma cidade americana alarga as condições de admissão à escola de polícia. Mal imagina o calibre de candidatos que está prestes a receber. Um conjunto de filmes que fez sucesso em meados dos anos 1980. Com Steven Guttenberg, Kim Cattrall, G.W. Bailey, Bubba Smith e George Gaynes.

# Titã

Dia 03/09 | RTP1 | à 01h

Filme que marca a estreia na realização de Lennart Ruff. Com a Terra à beira do fim, são desenvolvidas experiências para se habitar Titã. Rick, um ex-militar, e a sua família são escolhidos para a missão que visa preparar o ser humano para colonizar esse satélite de Saturno. Alterar o metabolismo do corpo para as condições do planeta, fazendo-os sobreviver com pouco oxigénio, e aperfeiçoar a visão nocturna são algumas das faculdades que se vão tentar desenvolver. Com Sam Worthington e Taylor Schilling.

# Geostorm – Ameaça Global

Dia 04/09 | Hollywood | às 22h

Quando a rede de satélites destinada a controlar as alterações climáticas começa a atacar a Terra, o seu criador enfrenta uma corrida contra o tempo para tentar resolver o problema antes que uma tempestade mundial destrua tudo e todos. Um filme catástrofe de Dean Devlin, com Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Andy Garcia e Ed Harris.

# A Branca de Neve e o Caçador

Dia 04/09 | Fox Movies| às 21h15

Nova versão do lendário conto do século XIX dos irmãos Grimm, a história de Branca de Neve, a única pessoa na terra mais bela que a rainha má, que fará de tudo para a destruir. Com interpretações de Kristen Stewart e Chris Hemsworth.

# O lado bom da fúria

Dia 02/09 | Cinemundo | às 15h10

Terry é uma mãe e esposa dedicada cuja vida sofre uma reviravolta quando o marido sai de casa. Não conseguindo lidar com a situação, começa a desentender-se com as quatro filhas e a afogar as mágoas no álcool. Com Joan Allen e Kevin Costner.