Cinema em casa: maratona Harry Potter e outros filmes para ver na TV

Da ação à comédia, fantasia e drama, oito sugestões de filmes para acompanhar na televisão, durante os próximos dias.

Assim Nasce Uma Estrela

Domingo, dia 1 | Fox Life | 22h20

Ally sobrevive à custa de um ordenado miserável como empregada de mesa e nunca abandonou o sonho de se tornar uma estrela. Um dia, conhece Jackson Maine, um cantor consagrado com tendências autodestrutivas que reconhece o seu talento musical e resolve ajudá-la. Os dois apaixonam-se e vivem uma grande história de amor. Enquanto ela atinge o estrelato, ele torna-se vítima da implacável máquina que tem o poder de criar e destruir vedetas. De Bradley Cooper, com Bradley Cooper e Lady Gaga nos principais papéis.

Invasão de Domicílio

Domingo, dia 1 | Fox | 21h20

Shaun Russell (Gabrielle Union) leva os filhos numa escapadinha de fim de semana para uma casa de férias isolada numa zona rural e com alta tecnologia, que pertencia ao seu falecido pai. Esta família recebe logo uma surpresa indesejável quando quatro homens invadem a sua casa na busca de dinheiro escondido. Depois de ter conseguido escapar, Shaun terá de descobrir uma forma de virar o baralho para salvar os seus filhos. Um filme de ação realizado por James McTeigue e ainda com Billy Burke.

Despedida de Arromba

Domingo, dia 1 | RTP1 | 00h30

Há já quase seis décadas que Billy, Paddy, Archie e Sam são os melhores amigos. Quando o primeiro decide casar-se com a sua jovem namorada, os quatro seguem em direção a Las Vegas com a firme intenção de reviver os velhos tempos e tomar a cidade de assalto, numa despedida de solteiro nunca antes vista. Porém, como depressa virão a descobrir, não foram apenas os seus velhos corpos que sofreram transformações. Las Vegas, a cidade do pecado, também parece ter mudado alguma das suas regras.

Maratona Harry Potter

Domingo, dia 1 | AXN | 11h05

Os fãs de Harry Potter podem começar 2023 em grande. Para o primeiro dia deste ano, o AXN preparou uma maratona com cinco filmes da saga de filmes adaptados dos livros da autora britânica J. K. Rowling: “Harry Potter e o Cálice de Fogo”, “Harry Potter e a Ordem da Fénix”, “Harry Potter e o Príncipe Misterioso”, “Harry Potter e os Talismãs da Morte: Parte 1” e, por fim, “Harry Potter e os Talismãs da Morte: Parte 2”. Todos os títulos incluem a lista dos 100 filmes com maior bilheteira da história, sendo o último exibido pelo canal aquele que mais arrecadou. Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson são as grandes estrelas.

Fatman

Terça, dia 3 | Hollywood | 21h30

Um Pai Natal rude e mal-educado luta para salvar o seu negócio. Entretanto, Billy, um rapaz de 12 anos matreiro, contrata um homem para matar o Pai Natal, após ter recebido carvão como presente de Natal. Com Mel Gibson, Walton Goggins, Marianne Jean-Baptiste. De Eshom Nelms e Ian Nelms.

Engenhos Mortíferos

Terça, dia 3| AXN Movies | 21h10

A ação decorre num futuro pós-apocalíptico onde as cidades do mundo percorrem o globo sobre rodas gigantes enquanto se confrontam. Dois heróis surgem com o objetivo de alterar o rumo da história. De Christian Rivers e com Hera Hilmar e Robert Sheehan.

A Guerra dos Mundos

Terça, dia 3 | AMC | 20h22

Versão de Steven Spielberg do clássico de H.G. Wells que mostra a batalha pelo futuro da humanidade através do olhar de uma família americana. Depois de escapar a um ataque de alienígenas que aniquilam tudo no seu caminho, Ray Ferrier (Tom Cruise) luta desesperadamente para salvar a sua família.

Revolta

Terça, dia 3 | RTP1 | 22h45

Em consequência da pandemia e da crise económica, há uma revolta generalizada nas principais cidades de Portugal. Paulo e Cristina, um casal de classe média alta com um filho recém-nascido, só não se juntam à indignação popular porque combinaram, nessa mesma noite, organizar um jantar para dois amigos: João, a atravessar um processo de divórcio que o mergulha numa estranha depressão, e Raquel, amiga de infância de Cristina que passou os últimos anos a atravessar o planeta numa viagem de autodescoberta. É uma noite onde, enquanto o mundo muda lá fora, as pessoas se revelam cá dentro, neste apartamento onde o confronto entre o real e o virtual revela as mais terríveis verdades. Um filme de Tiago R. Santos, com Teresa Tavares, Margarida Vila-Nova, Ricardo Pereira e Cristóvão Campos.