Cinema em casa: filmes para ver na TV nos próximos dias

Da ficção científica à guerra e aos formatos para os mais novos, sugestões de filmes para acompanhar na televisão, durante os próximos dias.

Atrás da Linha do Inimigo

Domingo, dia 14 | AMC | 19h15

Numa missão secreta para aniquilar detonadores nucleares do governo vietnamita, dois soldados americanos sofrem uma emboscada. Lutando pelas vidas, escondem os detonadores numa caixa enquanto tentam escapar. Mas enquanto um dos homens é resgatado por um helicóptero, o outro leva um tiro e torna-se prisioneiro de um sádico general. Um ano depois, o soldado que foi salvo, volta ao local fatídico para resgatar os detonadores e o companheiro.

Perdido em Marte

Domingo, dia 14 | Fox Movies | 21h15

Durante uma missão tripulada a Marte, o astronauta Mark Watney (Matt Damon) é dado como morto após uma forte tempestade e deixado para trás pela sua tripulação. Mas ele sobrevive e vê-se isolado no planeta hostil. Com os mantimentos a escassear, tem de confiar na sua inteligência e ânimo para subsistir e encontrar uma maneira de avisar a Terra de que está vivo. Um filme de Ridley Scott, ainda com Jessica Chastain e Kristen Wiig.

Aventura no Fundo do Mar

Segunda, dia 15 | Panda+

O ano é 2100. Depois de a população humana ter abandonado a Terra devido a uma série de alterações climáticas que tornaram o planeta inabitável, um grupo de animais marinhos leva uma vida pacata nas zonas mais profundas dos mares. Entre eles estão Deep, um jovem polvo; Evo, um tamboril desajeitado; e Alice, um camarão fêmea sempre com algo a dizer. Quando os três pequenos decidem quebrar as regras dos adultos e espreitar o mundo para lá das fronteiras do que sempre conheceram, veem-se metidos num sarilho tão grande que colocará à prova não apenas a sua coragem, mas também a amizade que os une.

Instinto Predador

Terça, dia 16 | Cinemundo | 22h30

Um navio grego transporta animais exóticos perigosos da Amazónia, incluindo um raro jaguar branco. Nessa mesma embarcação, um assassino, que estava a ser extraditado em segredo para os Estados Unidos, consegue fugir e libertar todos os animais em cativeiro, deixando os tripulantes em perigo de vida. Um filme cheio de adrenalina, realizado por Nick Powell, com Nicolas Cage, Famke Janssen, Kevin Durand, Michael Imperioli e LaMonica Garrett à frente do elenco de atores.