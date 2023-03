Cinema em casa: filmes para ver na TV e no streaming

Entre novidades e clássicos, cinco destaques de filmes para acompanhar na televisão e nas plataformas de streaming, nos próximos dias.

A Elefanta do Mágico

Desde sexta, dia 17 | Netflix

Em busca da irmã há muito desaparecida, o jovem Peter entra na tenda de uma vidente apenas com uma pergunta: como pode encontrá-la? A resposta leva-o a uma aventura em que tem de seguir uma misteriosa elefanta e realizar três tarefas aparentemente impossíveis que mudam a sua cidade para sempre. Baseado no romance clássico de Kate DiCamillo, vencedora do prémio Newbery.

O Diário da Nossa Paixão

Domingo, dia 19 | AXN White | 21h25

Baseado no romance bestseller de Nicholas Sparks, eis uma história que mostra que nunca se esquece o primeiro amor. É a narrativa comovente de um homem que todos os dias lê um diário a uma mulher, no lar de idosos onde ambos vivem. O diário conta as vidas de dois jovens, Noah e Allie, de esferas sociais diferentes, que primeiro são separados pelos pais e mais tarde pela guerra. Realizado por Nick Cassavetes, com Ryan Gosling e Rachel McAdams.

Rampage – Fora de Controlo

Domingo, dia 19 | Fox | 21h10

O primatologista Davis Okoye (Dwayne Johnson) tem uma ligação forte com George, um gorila de costas prateadas extraordinariamente inteligente que tem estado ao seu cuidado desde o nascimento. Devido a uma experiência genética desonesta que corre mal, tanto George como um lobo e um réptil crescem até um tamanho monstruoso. Enquanto estas bestas mutantes embarcam num caminho de destruição, Okoye junta-se a um engenheiro genético desacreditado e aos militares para assegurar um antídoto e prevenir uma catástrofe global. Também com Malin Akerman e Naomie Harris.

Sniper Americano

Segunda, dia 20 | AXN Movies | 21h10

Após os atentados do 11 de Setembro, Chris Kyle, militar americano, foi lançado nas linhas da frente contra o terrorismo, onde, como comando naval de operações especiais da Marinha do seu país, demonstrou capacidades fora de série como atirador furtivo, com registos extraordinários debaixo de fogo. Entre 1999 e 2009, Kyle obteve o maior número de baixas como atirador da história militar dos Estados Unidos, o que lhe valeu o cognome de A Lenda. Um filme com Bradley Cooper.

Operação Seawolf

Quinta, dia 23 | Cinemundo | 21h

Nos derradeiros dias da Segunda Guerra Mundial, a marinha alemã e os últimos submarinos das forças nazis são reunidos com o objetivo de atacar a costa dos Estados Unidos. O capitão Hans Kessler, veterano das duas guerras mundiais, é chamado para liderar essa missão, que viria a ser conhecida como Operação Seawolf. Muita ação num filme com realização de Steven Luke e interpretações de Dolph Lundgren, Frank Grillo, Hiram A. Murray, Andrew Steckner e Apostolos Gliarmis.