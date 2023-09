Cinema em casa: filmes para ver na TV

Quatro sugestões de filmes para acompanhar na televisão, nos próximos dias.

Focus

Domingo, dia 3 | Hollywood | 21h30

Nicky é um experiente burlão que reencontra Jess, a quem ensinou todos os seus truques. Envolvida no mundo das altas apostas de corridas de carros, a ex-aluna vai envolver-se no mais recente, e perigoso, esquema de Nicky para deixar o mestre fora de jogo. Um filme cheio de ação realizado por Glenn Ficarra e John Requa, com Will Smith, Margot Robbie e Rodrigo Santoro nos principais papéis.

Dunkirk

Domingo, dia 3 | AXN | 21h55

Inspirado na Batalha de Dunquerque, durante a Segunda Guerra Mundial, um episódio marcado pela evacuação de mais de 300 mil soldados aliados em França, quando estavam cercados pelo exército alemão. Com recurso a poucos diálogos, uma história não-linear e com uma atenção redobrada aos detalhes, o filme procura mostrar o que aconteceu a partir de três perspetivas diferentes: da terra, do ar e do mar. Realização de Christopher Nolan e com interpretações de Fionn Whitehead e Tom Glynn-Carney.

Summerland

Domingo, dia 3 | RTP1 | 23h45

Alice é uma mulher independente, que, no seu escritório em Summerland, investiga e desmascara mitos, recorrendo à ciência para refutar a existência da magia. Consumida pelo trabalho, mas também profundamente só, vive atormentada por um caso amoroso. Quando Frank, um irrequieto rapaz evacuado de Londres aquando de um ataque durante a II Guerra Mundial, lhe vai parar a casa e ela se vê obrigada a cuidar dele, a inocência e curiosidade deste acordam em Alice emoções que ela julgara estarem enterradas.

Caçada Triássica

Terça, dia 5 | Syfy | 22h15

Dois dinossauros criados geneticamente ficam à solta e uma equipa de mercenários recebe a missão de os capturar. Quando se apercebem de que foram criados para serem tão inteligentes quanto os humanos, o jogo do “gato e do rato” começa a correr mal. Com Michael Paré, Linnea Quigley e Ramiro Leal.