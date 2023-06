Cinema em casa: filmes para ver na televisão

Lupita Nyong’o, Natalie Portman, Ashley Judd, Jamie Dornan e Dakota Johnson são os protagonistas de alguns dos filmes que vão ser exibidos na televisão, nos próximos dias.

As Cinquenta Sombras Livre

Domingo, dia 11 | AMC | 22h30

Jamie Dornan e Dakota Johnson voltam a encarnar Christian Grey e Anastasia Steele no filme baseado no fenómeno mundial da escritora E. L. James. Acreditando terem deixado para trás figuras sombrias do passado, os recém-casados Christian e Ana abraçam por completo uma conexão que não tem explicação e uma vida de luxo partilhada. Mas quando ela se mete no papel de senhora Grey e ele relaxa numa estabilidade desconhecida, novas ameaças podem pôr em perigo o final feliz mesmo antes de começar. Um filme realizado por James Foley.

Comprámos Um Zoo!

Domingo, dia 11 | AXN White | 21h25

Benjamin vive o luto da mulher ao mesmo tempo que tenta dar sentido à vida de Dylan e Rosie, os seus dois filhos. Determinado a não se deixar abater pela amargura, resolve dar uma volta à vida: demite-se do emprego como jornalista, vende tudo o que tem e compra um jardim zoológico à beira da falência. Ali, ele vai conseguir não apenas ensinar aos filhos a força necessária para superar a perda e lutar pelos sonhos, como também reencontrar a serenidade do amor na figura de Kelly.

A Voz do Coração

Terça, dia 13 | AXN White | 23h50

Novalee Nation, uma jovem grávida de 17 anos, é abandonada pelo namorado num parque de estacionamento. Sozinha e sem dinheiro, Novalee entra numa loja da Wal-Mart que estava por perto e começa a roubar comida. Nesse momento, a adolescente entra em trabalho de parto e dá à luz no meio do estabelecimento. Com a ajuda de todos, Novalee encontra uma família que irá ajudá-la a mudar a vida. Um filme de Matt Williams, com desempenhos de Natalie Portman e Ashley Judd.

Nós

Quinta, dia 15 | Fox Movies | 23h30

Acompanhada pelo marido e os filhos, Adelaide Wilson (Lupita Nyong’o) regressa à casa da praia onde cresceu. Assombrada por uma experiência traumática do passado, fica cada vez mais preocupada com a possibilidade de algo de mau estar a acontecer. Os seus piores receios tornam-se realidade quando quatro estranhos mascarados entram na casa, obrigando a família Wilson a lutar pela sobrevivência. Uma realização de Jordan Peele.