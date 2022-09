Cinema, caviar e aperitivos italianos agitam Sublime Lisboa

Sessões de cinema italiano seguidas de jantar, finais de tarde com aperitivos italianos e um jantar de caviar preenchem a agenda de eventos do hotel Sublime Lisboa, nas Amoreiras, a partir do mês de outubro.



A partir de outubro a cultura italiana vai estar presente, sob diversas formas, no hotel Sublime Lisboa, nas Amoreiras. Esta unidade de cinco estrelas, aberta em maio num edifício do século XX cheio de história, prepara-se para dinamizar finais de tarde com música, sessões de cinema italiano seguidas de jantar e um jantar de caviar acompanhado de champanhe, com vários momentos gastronómicos.

Os finais de tarde com música terão lugar na esplanada do restaurante italiano Davvero, aberto a não-hóspedes, já a partir do início de outubro. À música juntam-se cocktails e cerveja e os chamados “apéritifs”, pequenos petiscos que os italianos têm por hábito consumir, socialmente, antes da hora de jantar. Estes finais de tarde decorrerão todas as sextas-feiras, das 16h às 19h30.

Inspirado noutra tradição do país da bota, o Sublime Lisboa terá também sessões de cinema de autor seguidas de jantar, com menus inspirados nos pratos que surgem nos próprios filmes. Dia 12 de outubro será projetado o filme “La Dolce Vita” de Frederico Fellini; dia 23 de novembro “Goodfellas”, de Martin Scorsese; e dia 14 de dezembro “Under the Tuscan Sun”, de Audrey Wells”.

Já em 2023, estão previstos os filmes “Un Americano a Roma”, de Steno, “Moonstruck”, de Norman Jewison, e “The Big Night”, de Campbell Scott & Stanley Tucci, cujas datas serão anunciadas oportunamente. As sessões já agendadas começam sempre às 18h30 e os menus incluem um aperitivo, entrada, prato principal, sobremesa, vinho, água e refrigerantes (durante o jantar) e café, por 60 euros por pessoa (limitado a 16 lugares).

O jantar de caviar, a ter lugar no Davvero, está marcado para a noite de 22 de outubro e incluirá “degustação de caviar acompanhado de champanhe com vários momentos gastronómicos”, segundo avançou a comunicação do grupo Sublime à “Evasões”. Além de restaurante, o Sublime Lisboa dispõe de 15 quartos e suítes, tendo resultado da recuperação de um edifício do século XX construído, à época, num bairro burguês repleto de casas apalaçadas.