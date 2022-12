Cinco séries para ver por streaming em casa

"Gudetama: Aventureiros de Gema", a série ternurenta sobre um ovo preguiçoso, estreia hoje na Netflix.

The Pact

HBO Max

A lealdade de Christine Rees e da sua família é posta à prova quando são confrontadas por um estranho. À medida que as suas vidas se descontrolam, um pacto terrível pode ser tudo o que é capaz de os salvar. Com Rakie Ayola, Lisa Palfrey, Elizabeth Berrington, Jordan Wilks e Mali Ann Rees.

Doom Patrol

HBO Max

“Doom Patrol” é uma equipa de super-heróis traumatizados e oprimidos. Cada um deles sofreu um acidente terrível que lhes deu habilidades sobre-humanas, mas também os deixou marcados e desfigurados. Os membros deste grupo vivem juntos e dedicam-se a investigar alguns dos fenómenos mais estranhos do mundo. Uma série com Timothy Dalton, Matt Bomer, Brendan Fraser, Diane Guerrero, April Bowlby e Joivan Wade, com criação de Jeremy Carver.

Last Chance U: Basketball

Dia 13 | Netflix

Estreia da segunda temporada. A série nomeada para os prémios Emmy regressa à East Los Angeles College para proporcionar outro olhar sobre o mundo do basquetebol nas universidades públicas americanas. Com realização de Greg Whiteley, Adam Leibowitz e Daniel George McDonald, a ação retoma um ano após a pandemia de covid-19 ter provocado um final abrupto e emotivo da temporada, em 2020. O treinador principal, John Mosley, está ansioso por voltar ao campo com um plantel praticamente novo de Huskies, incluindo atletas talentosos, mas problemáticos, em busca de uma última oportunidade para singrar. Fora do campo, os jogadores revelam o lado mais vulnerável ao partilharem lutas pessoais com instabilidade familiar, saúde mental e situações de sem-abrigo, entre outras.

Gudetama: Aventureiros de Gema

Dia 13 | Netflix

Resignado ao facto de que está destinado a acabar no prato de alguém, Gudetama só quer ser molenga e pisar ovos o tempo inteiro. Mas o dinâmico e otimista pintainho Shakipiyo agarra-o pelas claras e fá-lo deixar o frigorífico para se fazer ao mundo. Juntos, estes extremos opostos partem numa aventura para encontrar a mãe. Durante a viagem, conhecem diversos ovos e descobrem como cada um é cozinhado. Gudetama começa a pensar sobre o seu próprio percurso e apercebe-se de que tem de fazer alguma coisa antes que apodreça. Conseguirá ele encontrar a mãe e mostrar que, afinal, é um aventureiro de gema? Uma série que carrega na ternura, com Akiyoshi Nakao, Serena Motola e Sarutoki Minagawa.

O Tesouro: no limiar da História

Dia 14 | DISNEY+

A vida de Jess Valenzuela é virada do avesso quando um estranho lhe fornece uma pista para um tesouro centenário que pode estar ligado ao falecido pai. O seu talento para resolver quebra-cabeças é posto à prova enquanto ela e os amigos seguem essa pista. Conseguirá Jess ser mais esperta do que uma negociante de antiguidades do mercado negro, numa corrida para encontrar o maior tesouro perdido da história e descobrir a verdade sobre o passado da sua família?