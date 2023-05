Cinco séries para ver esta semana

Romance, terror e crime são os ingredientes das séries para ver por estes dias na TV.

Começa o princípio do fim dos zombies

Fear the Walking Dead

15/05 | AMC | 22h10

Estreia da primeira parte da oitava temporada. São seis episódios que serão o princípio do fim dos zombies e que começam como continuação direta da época anterior, quando as esperanças de Morgan (Lennie James) e Madison (Kim Dickens) de resgatar Mo de PADRE foram frustradas. Agora, Morgan, Madison e os restantes habitantes da ilha vivem debaixo do domínio de PADRE. Todos se sentem desmoralizados e abatidos; e a tarefa de reavivar a esperança de um mundo melhor reside na pessoa que Morgan e Madison decidiram resgatar desde o princípio: a filha de Morgan, Mo. O canal transmite um episódio por semana, sempre às segundas-feiras, pelas 22h10.

DI Ray

16/05 | RTP2 | 22h00

Quando a detetive da polícia britânica Rachita Ray, nova na brigada de homicídios, é designada para investigar a suspeita de assassinato de honra de um jovem muçulmano, rapidamente percebe que os suspeitos não podem ser culpados. As evidências contra os dois irmãos de uma família hindu britânica são, na melhor das hipóteses, frágeis. As suas tentativas de transmitir a informação aos superiores e colegas fracassam. Preconceitos ocultos e uma vontade de encerrar o caso significam que ninguém a está a ouvir, até que a sua investigação conduz a equipa a um crime muito mais sinistro. A detetive Ray embarca numa jornada que a leva a descobrir uma complexa teia de mentiras dentro do crime organizado. Uma série britânica.

A Grande

16/05 | HBO Max

Estreia da terceira temporada. De Tony McNamara, narrativa sobre a ascensão da simples Catarina até se tornar “Catarina, “A Grande” na Rússia do século XVIII. Elle Fanning dá vida à jovem idealista e romântica, que chega à corte russa para um casamento arranjado com o imperador, na esperança de amor e felicidade.

Three Pines

17/05 | AXN | 22h52

Protagonizada por Alfred Molina, a série é ambientada numa aldeia aparentemente idílica – Three Pines – e dá a conhecer Armand Gamache, um homem que vê coisas que outros não veem: a luz entre as fendas, a presença do místico na rotina e o mal no que, aparentemente, parece vulgar. Ao investigar uma série de assassinatos na aldeia, Gamache descobre segredos há muito enterrados e enfrenta alguns dos seus próprios fantasmas.

XO, Kitty

18/05 | Netflix

Kitty Song Covey, uma adolescente com queda para fazer de “cupido”, pensa que sabe tudo o que há para saber sobre o amor. Mas quando se muda para o outro lado do mundo para se reencontrar com o seu namorado de longa distância, depressa se apercebe de que as relações são bem mais complicadas quando é o nosso coração que está em jogo. Com Anna Cathcart, Choi Min-yeong, Anthony Keyvan, Gia Kim, Lee Sang-heon e Peter Thurnwald, uma série de comédia criada por Jenny Han.