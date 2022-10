Cinco séries para ver em streaming e na televisão nestes dias

As estreias de "Notre-Dame" na Netflix e da 19.ª temporada de Anatomia de Grey, na FOX Life, compõem os destaques de séries para esta semana.

# Os mistérios de Brokenwood

Dia 18/10 | Fox Crime | às 22h

Na cidade rural de Brokenwood, a passividade não passa de uma fachada – segredos, mentiras traiçoeiras e assassinatos estão enterrados em toda a parte. Cada episódio é uma história independente, que mostra como a equipa de polícias tenta resolver os crimes que aí ocorrem. Tudo começa com Mike Shepherd, enviado de Auckland para Brokenwood para investigar um agente local. O detetive decide ficar nessa cidade por tempo indefinido, mesmo que isso signifique perder o cargo como detetive sénior e sargento. Brokenwood parece um lugar sereno onde Shepherd, que tem uma abordagem pouco convencional ao trabalho, é assistido por uma mulher precisa e eficiente no seu trabalho de resolver crimes. Com Neill Rea, Fern Sutherland e Cristina Ionda.

# Anatomia de Grey

Dia 19/10 | Fox Life | às 22h20

Estreia da 19.ª temporada. A anterior terminou com a protagonista a tomar uma decisão difícil: assumir o lugar de Bailey (Chandra Wilson) após o programa de internato ser fechado ou seguir Nick (Scott Speedman) até ao Minnesota. Paralelamente, assistiu-se à fuga de Hunt (Kevin McKidd) e Teddy (Kim Raver) após Bailey descobrir que o médico ajudou veteranos de guerra a terminarem com a vida. Os novos episódios anunciam um futuro ainda mais incerto para o Grey Sloan Memorial.

# Notre-Dame

Dia 19/10 | Netflix

A série decorre durante a noite em que Notre-Dame ardeu e em que homens e mulheres com os seus próprios fogos por apagar confrontaram o seu destino. À medida que os bombeiros de Paris tentam impedir que as chamas se espalhem pela catedral, acompanham-se as personagens que são postas à prova forçadas a lutar umas com as outras, a amarem-se, a odiarem-se, a sorrirem e a ajudarem-se mutuamente para que, no fim, possam ter a oportunidade de recomeçar do zero.

# Candice Renoir

Dia 20/10 | AXN White | às 21h25

Candice fora atingida por uma bala no final da temporada anterior, ficando entre a vida e a morte. Os médicos mergulham-na num coma, do qual a agente acorda uma semana depois com um desejo furioso de viver e de amar. A partir de agora, Candice Renoir não deixará que nada ou ninguém se coloque entre ela e Antoine. Ela, que já foi casada e divorciada duas vezes, não tem qualquer desejo de recomeçar. Mas poderá Candice dizer razoavelmente não ao homem que ama?

# La Brea

Dia 20/10 | TvCine Action | às 22h10

Estreia da segunda temporada. A família Harris continua separada. Eve está desesperada por encontrar o filho, Josh. O seu marido, Gavin, e a sua filha, Izzy, desembarcaram numa Seattle pré-histórica e têm de enfrentar enormes desafios para chegarem a Los Angeles.