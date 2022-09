Cinco séries para ver ao longo desta semana

Comédia, thriller e histórias baseadas em factos reais compões as sugestões de séries para os próximos dias.

Younger

Dia 27 | AXN White | 21h25

Estreia da sétima e última temporada. Liza vê-se mais uma vez obrigada a lidar com problemas amorosos e profissionais. Embora sinta que Charles é o seu “perfect-match”, após este se propor a ela, surgem várias dúvidas que dificultam a vida do casal. Agora Liza tenta perceber sozinha qual é o caminho a seguir para alcançar a felicidade que deseja. Paralelamente, Kelsey enfrenta também problemas com Zane e continua a lutar para alcançar aquilo pelo que sempre sonhou profissionalmente.

Run The World

Dia 27 | TvCine Emotion | 22h10

A história de quatro melhores amigas, vibrantes e ferozmente leais, que trabalham, que vivem e que se divertem no bairro nova-iorquino de Harlem, enquanto lutam pelo domínio mundial. Interpretam Amber Stevens West, Andrea Bordeaux, Bresha Webb, Corbin Reid, Tosin Morohunfola, Stephen Bishop. Uma criação de Leigh Davenport.

O Velho

Dias 28 e 29 | Disney+

Fugir ao passado e ao presente

Dan Chase (Jeff Bridges) fugiu da CIA há décadas e vive escondido. Ao descobrir que alguém o quer matar, compreende que tem de ajustar contas com o seu passado. Os serviços secretos reparam que ele saiu do seu esconderijo e enviam Harold Harper (John Lithgow), do FBI, que também tem contas a ajustar com o antigo operacional, para o apanhar. Chase mostra ser mais difícil de capturar do que se previa e Julian Carson (Gbenga Akinnagbe) é igualmente enviada para persegui-lo. Durante a fuga, Chase aluga um quarto a Zoe McDonald (Amy Brenneman) que descobre a verdade sobre o novo inquilino… Uma série criada por Jonathan E.Steinberg e Robert Levine.

Cuba Livre

Dia 28 | RTP1 | 21h00

A extraordinária história de vida da portuguesa Annie Silva Pais, filha única do último diretor da polícia política de Salazar, dona de uma notável beleza e sensualidade, mas também de um enorme espírito rebelde. Depois de aos 22 anos, em 1958, ter sido eleita miss Piscina Praia Figueira da Foz, mais tarde, em 1965, casada com um diplomata suíço e a viver em Havana, abandona o marido e a família para se entregar à revolução cubana, secretamente apaixonada por Che Guevara. Com interpretações de Beatriz Godinho, Margarida Marinho, Pierre Kiwitt, Adriano Luz, Victorio D”Alessandro, Lia Gama e Heitor Lourenço. Realização de Henrique Oliveira.

O Resgate nas Grutas Tailandesas

Netflix

Inspirado pelas notícias que fascinaram o mundo inteiro, “O Resgate nas Grutas Tailandesas” conta as histórias inéditas da equipa de futebol juvenil tailandesa e do seu treinador, que ficaram presos num dos mais perigosos sistemas de cavernas do mundo, e retrata os esforços incríveis das famílias deles, do povo tailandês e de voluntários do mundo inteiro, que se uniram numa luta contra a natureza e o tempo para salvar a equipa.