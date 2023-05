Cinco séries para acompanhar esta semana

Estreias, regressos e destaques de séries para ver ao longo desta semana, na televisão e nas plataformas de streaming.

Family Law

Segunda, dia 22 | Axn White | 21h25

Nesta terceira temporada, Abby já se encontra em liberdade condicional e, finalmente, consegue pôr um fim ao processo de divórcio, o que lhe permite agora um foco maior na Svensson & Svensson para emendar os erros do passado. Entretanto, o reacender da relação entre a sua mãe, Joanne, e Harry, leva-a a recordar traumas da infância. Daniel vê o seu caminho ameaçado quando o passado regressa para o assombrar. O seu romance com Martina é também interrompido.

Fear The Walking Dead

Segunda, dia 22 | AMC | 21h22 e 22h10

No primeiro episódio desta nova temporada (que o AMC repete neste dia às 21.22 horas), Morgan e Madison encontram-se novamente em desacordo ao tentarem fazer o que é melhor para Mo. Enquanto isso, ambos lutam para se adaptarem às suas novas vidas sob o olhar atento de PADRE. No segundo, em estreia às 22.10 horas, e depois de fugir de PADRE, a segurança e solidão de June são ameaçadas por uma reunião indesejada com Dwight e Sherry e por um pai desesperado à procura da filha desaparecida.

Ghosts

Segunda, dia 22 | Fox Comedy | 21h25

Samantha (Rose McIver), uma alegre jornalista freelancer, e Jay (Utkarsh Ambudkar), um chef da cidade, arriscam tudo quando decidem converter a enorme propriedade degradada que herdaram num bed-and-breakfast – até descobrirem que é habitada pelos espíritos de antigos residentes. As almas são um grupo eclético e, se já estavam ansiosas com a agitação que esta renovação vai criar na casa, quando percebem que Samantha é a primeira pessoa viva que os pode ver e ouvir sentem que as coisas podem piorar. E eles farão de tudo para a tentar travar.

O Silêncio

Desde dia 19 | Netflix

Seis anos após ter matado os pais, quando era ainda menor de idade, Sergio Ciscar é libertado da prisão. Ao longo desse tempo, não disse uma única palavra, nem colaborou com a justiça, e os seus motivos de então e intenções para o futuro permanecem um mistério. Ana Dussel, uma jovem psiquiatra, e a sua equipa devem determinar o perigo que ele representa para a sociedade, observando-o dia e noite. Aron Piper encabeça o elenco de “O silêncio”, nova série de Aitor Gabilondo.

FUBAR

A partir de dia 25 | Netflix

Um agente da CIA prestes a reformar-se descobre um segredo de família que o força a regressar ao terreno uma última vez. Uma série com espiões, ação e amor que explora dinâmicas familiares universais. Nick Santora é o diretor de produção e produtor executivo. Arnold Schwarzenegger é o protagonista e produtor executivo. A produção executiva de “FUBAR” está também a cargo de Adam Higgs, Scott Sullivan, Holly Dale e Bill Bost.