Cinco séries a acompanhar por estes dias, na televisão e em streaming

Política, diplomacia, tráfico de órgãos, luta contra o fascismo... Eis alguns dos temas abordados nas séries em destaque nesta semana.

The Lazarus Project

17/04 | AMC | 22h10

Neste episódio, George acorda com tudo o que tanto desejava. Mas, porque nem tudo o que luz é ouro, tem de lidar com a sua culpa e começa a enfrentar verdades desagradáveis, incluindo como as suas ações podem tê-lo mudado enquanto pessoa. A impulsividade de George volta a ter consequências desastrosas e uma impactante revelação ameaça destruir novamente a sua vida.

Coração Marcado

19/04 | Netflix

Estreia da segunda temporada. Zacarías Cienfuegos descobriu que a mulher, Camila, fingiu a morte para desaparecer da vida dele. Obcecado, urde um plano para a reaver e vingar-se de Simón, o homem por quem Camila se apaixonou, e é no peito de Camila que bate o coração da esposa assassinada dele. Zacarías faz da vida de Simón o mesmo inferno pelo qual passou. A sua intenção é clara: mostrar que tornarmo-nos assassinos pelo amor a outra pessoa é, por vezes, a única opção.

Candice Renoir Especial

20/04 | AXN White | 21h25

Emissão de um episódio especial com hora e meia de duração da série coprotagonizada por Cécile Bois e Raphaël Lenglet. Após uma “não proposta” de casamento, Candice e Antoine vão de lua-de-mel para a ilha da Córsega. Durante a estadia num hotel de luxo, Antoine luta com um homem que julga estar a namoriscar Candice. Com a viagem estragada, o casal pondera regressar a casa no dia seguinte, mas tudo muda quando o tal homem é encontrado morto no porta-bagagens do carro.

Ridley Road

20/04 | RTP2 | 12h

Depois de se apaixonar por um membro do Grupo 62, Vivien Epstein rejeita a confortável vida de classe média em Manchester para se juntar à luta contra o fascismo em Londres. Arriscando tudo pelas suas crenças e pelo homem que ama, junta-se a essa aliança de homens judeus que se opôs ao neonazismo crescente na Grã-Bretanha do pós-guerra. Começa a trabalhar com eles e rapidamente percebe que Jack, o namorado desaparecido, foi gravemente ferido. Infiltra-se no National Socialist Movement, uma organização neonazi que está a tornar-se cada vez mais proeminente e, à medida que se envolve mais nesta organização, a sua coragem e lealdade vão ser desafiadas.

A Diplomata

20/04 | Netflix

Kate Wyler (Keri Russell) é a nova embaixadora dos EUA no Reino Unido. Deveria ter ido para o Afeganistão, porque lida bem com zonas de crise. Já com casas históricas… menos bem. A guerra começa a fervilhar num continente e ameaça extravasar para outro. Kate terá de atenuar crises internacionais, cimentar alianças estratégicas e adaptar-se ao seu novo papel na ribalta. Tudo, enquanto tenta sobreviver ao casamento com outro diplomata de carreira, a estrela política Hal Wyler (Rufus Sewell). Um drama político contemporâneo no gume da navalha, que explora a transcendência e tortuosidade das relações de longa data entre países e entre pessoas.