Cinco propostas para um sessão de cinema em casa

Percy Jackson e o Mar dos Montros e A Protegida são os títulos em destaque para hoje.

Percy Jackson e o Mar dos Monstros

Dia 18 | AXN | 21h55

Percy Jackson sempre se sentiu diferente dos jovens da sua idade. Isto até compreender que, afinal, ele é um semideus, filho de Poséidon, o soberano dos mares e das tempestades, e de uma humana por quem o deus grego em tempos se apaixonou. Depois das aventuras do passado, Percy vê-se a braços com uma enorme responsabilidade: a salvação da sua raça. Mas, para que isso seja possível, ele e os seus amigos têm de encontrar o Velo de Ouro de Crisómalo, o mítico carneiro alado. Embarcando numa perigosa aventura pelas águas do Mar dos Monstros, designado pelos humanos como Triângulo das Bermudas, os jovens terão de enfrentar criaturas adormecidas durante séculos, que agora despertam, sedentas de morte e destruição.

A Protegida

Dia 18 | FOX | 21h20

Rembrandt (Michael Keaton) e Anna (Maggie Q), assassinos com um passado misterioso, cruzam o Mundo em busca dos melhores contratos. Quando o mentor de Anna é morto, ela e Rembrandt são obrigados a formar uma aliança desconfortável.

Amadeus

Dia 19 | Cinemundo | 20h15

A vida, o sucesso e as peripécias do percurso de Wolfgang Amadeus Mozart, recordados por Antonio Salieri, o compositor que dividiu com ele o protagonismo da corte de Viena de Áustria e que tinha uma profunda inveja do seu talento natural. Um filme realizado em 1984 por Milos Forman com argumento de Peter Shaffer, baseado na sua peça homónima, e que conta com principais interpretações de F. Murray Abraham, Tom Hulce, Elizabeth Berridge, Roy Dotrice e Simon Callow.

Til Ex Do Us Part

Dia 19 | AXN White | 21h55

Quando a separação está a chegar ao fim e Kyle e Sophia voltam a dedicar-se um ao outro, Sophia é acusada de agredir a “amiga” do marido, Claire, uma mulher com quem ele dormiu uma vez. Na realidade, porém, Claire está a engendrar uma série de ataques contra si própria para incriminar Sophia e ficar com Kyle para si. Quando o estratagema é desmascarado, Claire ataca diretamente a sua rival. Um filme de Danny J. Boyle, com Kelly Sullivan e Anna Van Hooft à frente do elenco.

À prova de fogo

Dia 20 | RTP1 | 01h00

Ben é contratado pelo milionário John Madec para lhe servir de guia numa caçada no quente deserto de Mojave (Califórnia, EUA). Mas a viagem transforma-se num pesadelo a partir do momento em que Madec atinge mortalmente um velho prospetor. Ben quer regressar e relatar às autoridades a morte do homem, mas Madec recusa-se a comprometer a sua reputação e, sobretudo, os seus negócios por causa daquele incidente. Decide então eliminar a única testemunha do sucedido. Com Michael Douglas.