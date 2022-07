Cinco propostas para um serão de cinema em casa

O filme "O excêntrico Mortdecai", protagonizado por Johnny Depp, é um dos títulos sugeridos.

Numa era em que feras aterradoras cruzavam oceanos, os caçadores de monstros eram verdadeiros heróis, e nenhum foi mais adorado que Jacob Holland. Mas quando a jovem Maisie Brumble entra a bordo do seu navio, Holland vê nela uma aliada inesperada. Juntos, vão lançar-se numa viagem épica através de mares desconhecidos e entrar para a História. Em “O monstro marinho”, o cineasta Chris Williams leva-nos até onde o mapa acaba e a verdadeira aventura começa.

A Lenda de Zorro

Dia 9 | AXN | 20h20

O ano é 1850. O território da Califórnia está a tentar conseguir tornar-se o 31º estado da união, mas indivíduos sem escrúpulos, membros de uma misteriosa organização medieval, estão determinados a impedir esse desenvolvimento. Mais uma vez Zorro, o herói mascarado, tem de ajudar os californianos a tornarem-se cidadãos dos EUA. Ao mesmo tempo, um barão corrupto está a intimidar os residentes da Califórnia cumpridores da lei, em busca das suas terras e ameaçando o seu sustento.

IT

Dia 9 | HOLLYWOOD | 22h25

Filme de terror realizado por Andy Muschietti e baseado no romance homónimo de Stephen King, “It” conta a história de sete jovens da cidade de Derry, no Maine, que, juntos, se intitulam Clube dos Falhados. Cada um tem sido ostracizado por alguma razão. Cada um tem um alvo nas costas, marcado pelo grupo local de bullies. E todos eles já viram os seus medos interiores ganharem vida sob a forma de um predador antigo que muda de forma, a que só conseguem chamar de It. Esta criatura emerge dos esgotos a cada 27 anos para se alimentar dos medos das presas. Com Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard, Chosen Jacobs e Jack Dylan Grazer.

O excêntrico Mortdecai

Dia 10 | RTP1 | 01h

Charles Mortdecai é um distinto negociante de arte conhecido pelo carisma e por uma autoconfiança inabalável. Ele é a pessoa certa para ajudar a recuperar uma pintura de Goya desaparecida. Interessa-lhe não tanto o valor artístico da obra mas a lenda que a envolve. Segundo os rumores, o quadro tem inscrito um código para um grande tesouro nazi. Encontrar o culpado do roubo revelar-se-á uma tarefa bastante mais complexa do que Mortdecai poderia imaginar.

Noite de Terror

Dia 10 | SYFY | 21h30 e 23h10

Uma noite assustadora com a exibição dos filmes “Antebellum: A escolhida” às 21h30 e “Nós” às 23h10. No primeiro, a jovem escritora de sucesso Veronica Henley encontra-se aprisionada entre duas realidades – presente e futuro -, tendo de desvendar este mistério perturbador antes que seja demasiado tarde. No segundo, Adelaide e Gabe viajam com os filhos para passar um fim de semana na praia em família, mas a chegada de um grupo misterioso, seus sósias, interrompe-lhes o descanso.