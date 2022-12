Cinco propostas de beleza e bem-estar para oferecer no Natal

Para reforçar a saúde física e mental, sugerimos presentes variados: dos sabonetes e cremes corporais com água termal aos banhos aromáticos, sem esquecer os blends de chá que ajudam a memória e a pele, ou kits para noites serenas.

Hidratar com água termal

É de uma falha tectónica ativa que brota a água rica em propriedades hidratantes, suavizantes e apaziguantes que está na base da composição dos dois produtos do coffret de Natal da AQVA. A linha de dermocosmética das Termas de São Pedro Sul mune-se dessa água termal, que brota a 68,7º C, pouco mineralizada, e com reação muito alcalina – cujos benefícios são reconhecidos há mais de dois mil anos -, para produzir o sabonete (125g) e o creme corporal (200ml), que também apresenta na sua composição manteiga de cacau e glicerina, que promovem a hidratação através uma barreira protetora à superfície da pele. Termas São Pedro do Sul. Praça Dr. António José de Almeida. Web: loja.termas-spsul.pt. Preço: coffret de Natal a 12,99 euros

Chás com benefícios para a saúde

Perfumes, ambientadores, chás, velas e cremes de banho de produção própria enchem de bons aromas a Next Memory Atelier, nova loja alfacinha da dupla Dennis de Vries e Patrick van der Berg, há mais de uma década em Portugal e responsáveis pelas lojas Skinlife, onde comercializavam marcas de cosmética e bem-estar de luxo internacionais. Até 20 euros, os chás caseiros são a melhor opção, com diferentes blends disponíveis, com benefícios para a saúde, pele e memória. O Ritual of Antioxidants é um chá verde com matcha, morango e toranja; o Radiant Skin Formula inclui alga, amêndoa, maçã, uva passa, rosas, pistachio e flor de canela; o Burning Calorie Elixir é um chá verde com laranja, maçã, jasmim, flor e sementes de romã. A loja física e online vende-os em frascos de vidro, e as recargas podem ser compradas depois. Next Memory Atelier. Rua de São José, 87, Lisboa. Web: nextmemory.eu. Preço: chás entre 14,50 e 19 euros/frasco.

Sabonetes com herança centenária

Soma mais de 130 anos, três moradas entre Porto e Lisboa e é uma marca segura quando se fala em sabonetes, águas de colónia, difusores, velas e cremes de luxo. Se o orçamento é de 20 euros, não há como fugir aos reis do catálogo da portuense Claus Porto, os sabonetes. O Citron Verbena é ideal para quem prefere os cheiros cítricos, o Chypre Cedar Poinsettia reúne frutas, flores e aromas orientais, o Voga Acacia Tuberose tem notas de acácia e tuberosa, Alface Green Leaf cheira a flor de laranjeira e folhas verdes. Mas há mais variedades para escolher ao vivo ou na Web. Se o orçamento for maior do que 20 euros, há pacotes combinados de sabonetes, em versão normal ou mini. Claus Porto. Rua das Flores, 22, Porto. Rua da Misericórdia, 135, Lisboa. Web: clausporto.com. Preço: sabonetes a 14 euros/peça.

Noites tranquilas

A marca portuguesa de cosmética natural e artesanal, criada por Catarina Nobre, define-se pela sua gama de produtos para corpo, rosto, cabelo e lábios feitos a partir de matérias primas biológicas, à mão e com forte preocupação ambiental. No site da Musa, encontram-se diversos packs, por menos de 20 euros, que combinam cremes, sabonetes e acessórios, em belos presentes de Natal. O kit Bons Sonhos é uma dessas sugestões, composto por um sabonete feito com leite de cabra e lavanda e ainda um tapa olhos disponível em sete cores e padrões diferentes. Musa Natural Cosmetics. Web: musanaturalcosmetics.com. Preço: kit Bons Sonhos a 10 euros.

Banho aromático nas termas

A água sulfurosa das Caldas das Taipas serve tanto os tratamentos terapêuticos das termas, datadas de 1904, como o serviço de spa, que se juntou à oferta em 2015, com a renovação do edifício sob o selo Taipas Termal, e ainda uma nova linha de sabonetes artesanais. Até ao final do ano, está em vigor uma campanha de Natal que oferece 20% de desconto em todos os programas de spa. Entre os tratamentos disponíveis, até 20 euros, está o banho aromático, com duração de 20 minutos.Trata-se de um banho de hidromassagem com água sulfurosa, a que se acrescenta o aroma a alecrim ou lavanda, para potenciar o relaxamento. Taipas Termal. Largo das Termas, Caldas das Taipas. Web: taipastermal.com. Preço: banho aromático a 20 euros