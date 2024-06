Cinco programas para receber o verão, de norte a sul

Um festival para unir Valença e Tui. Ideias para melhorar o Planeta em Cascais. Em Ílhavo, múltiplas atividades pensadas por e para os mais novos. Criatividade e solidariedade em Lisboa. E uma celebração culinária do Ribatejo.

Cinco dias a construir pontes ibéricas

A 12.ª edição do festival IKFEM, em Tui e Valença, tem lugar de 17 a 21 de julho. Cumprindo o propósito de construir pontes culturais entre Portugal e Espanha, o evento apresenta concertos, debates e gastronomia dos dois lados da fronteira. No capítulo musical, destacam-se atuações de Salvador Sobral com Marco Mezquida (um inédito “Cosa de dos”, dia 17, nas Cortinas de São Francisco, na Fortaleza de Valença), Jorge Palma (foto) com a estreante Orquestra Sinfónica da Eurorregião Galiza-Norte de Portugal (dia 19, também nas Cortinas), e a aliança

dos pianistas Chano Domínguez e Mário Laginha (dia 21, na Alameda de Santo Domingo, em Tui). A 20, os 400 metros da Ponte Internacional de Tui-Valença transformam-se em Ponte Criativa Enogastronómica, com comida e vinhos de produtores ibéricos, além de 30 bancas de artesanato.

Clima para experimentar o futuro

Versado na ação climática e abrindo caminho à COP29 agendada para novembro no Azerbaijão, o Parque de Palmela acolhe o Extreme Hangout Cascais a 13 e 14 de julho. Para atingir o objetivo anunciado de “popularizar o movimento climático e de tornar mainstream a conversa e os comportamentos a favor do Planeta e da sustentabilidade”, o evento apresenta 27 oradores e 15 painéis, tocando em temas como “As alterações climáticas e a nossa saúde”, “Inovação para um futuro sustentável” e “Arquitetura e design – Construindo o futuro”. Haverá um mercado de marcas que se anunciam sustentáveis, uma área de “food trucks”, aulas de upcycling de roupas, sessões de paleontologia, um DJ e a estreia em Portugal do documentário “Blue carbon film”, realizado por Jayda Guy. A entrada é livre.

Maré cheia de juventude na Costa Nova

Para a edição deste ano do Mareato, a Câmara Municipal de Ílhavo convocou associações de estudantes para contribuírem com sugestões de programação, num evento dirigido precisamente aos jovens. O resultado confere-se na Costa Nova do Prado, entre 27 e 30 de junho, num conjunto de atividades gratuitas (algumas delas sujeitas a inscrição em cm-ilhavo.pt). A 27, no relvado da Costa, há teqball, torneio de matraquilhos e aula de zumba; enquanto a praia da Biarritz acolhe sessões de wakeboard e stand up paddle. Na mesma praia, a 28, há bola puxada por barco e canoagem, e o Clube de Vela da Costa Nova proporciona vela entre as 15 e as 17 horas; de novo no relvado, acontece LaserTag e ioga e, pelas 23 horas, concerto dos Karetus. Dia 29 é dominado pela Corrida Popular da Costa Nova do Prado, mais uma caminhada e uma corrida para crianças; pela noite, DJ Hozho atua no relvado. Uma travessia da ria a nado e uma “escape mission” preenchem a programação diurna do Mareato no dia 30, ficando a noite reservada à comédia stand up de Carlos Vidal, em espetáculo marcado para as 21.30 horas no Cais Criativo Costa Nova.

Ao longo do evento e até 7 de julho, a caravela Vera Cruz estará no Cais dos Bacalhoeiros, Gafanha da Nazaré, aberta a visitas, saídas e viagens de treino de mar.

Um jantar para crescer e viver melhor

Renato Bonfim (foto), chef do restaurante lisboeta Ceia, é o convidado que se segue, dia 27 de junho, no ciclo de jantares promovido pela Associação Crescer no restaurante É uma Mesa, também na capital. O menu é criado em conjunto com o chef Nuno Bergonse e a sua equipa de formandos, membros de uma instituição que investe na “inclusão na comunidade para os grupos em situação de maior vulnerabilidade e exclusão”. A 27, experimentar-se-á taco de shiso, cogumelos e chutney de funcho; peixe galo com açorda de ovas; presa de porco preto, lingueirão, chimichurri e beldroegas; e Paris Brest de avelãs e chocolate. O jantar custa 40 euros por pessoas, ou 50 euros com vinho incluído. Reservas: 924 762 469, [email protected].

Alpiarça mostra o que vale à mesa, com e sem melão

Estreia-se este fim de semana, sábado 22 e domingo 23, o festival gastronómico Sabores do Campo e da Charneca Ribatejana. Assenta arraiais em Alpiarça, no Parque do Carril, e quer promover as tradições e matérias-primas da região. Cozinheiros locais realizarão masterclasses e showcookings para mostrar a preparação de pérolas como bacalhau assado com miga fervida, molhinhos com feijão branco e sopas do campo, além de doçaria: patudos, quadradinhos de Alpiarça, SS de amêndoa, ferraduras. Em paralelo, celebra-se o melão Manuel António, símbolo de Alpiarça, numa prova no mercado de frutas junto ao parque. O festival disponibiliza um kit de barro e talheres recicláveis. Haverá também um espaço infantil, música ao vivo, animação de rua, DJ e a 1.ª Míni e Meia Maratona Alpiarça Terra de Melão (dia 23).