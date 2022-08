Cinco programas para participar nas vindimas no Douro

A época da colheita está aí, e com ela regressam os programas de enoturismo que convidam a meter mãos à obra e participar nos afazeres diários das vinhas e adegas. Conheça algumas propostas no Douro.

# Quinta do Pôpa

Durante o mês de setembro, a Quinta do Pôpa volta a organizar a Vindima à do Pôpa, desta vez com dois programas distintos: o Especial 90 anos Vinhas Velhas, que acontece todas as quartas e quintas-feiras, entre as 10h30 e as 15h; e o PôpaFriends Vindima 2022, em exclusivo no sábado, dia 3, entre as 10h30 e as 16h30. Este último está apenas disponível para membros do PôpaFriends Wine Club (a inscrição é feita do site da quinta).

Os dois programas começam com uma bebida de boas-vindas – um dos vinhos do produtor -, e uma viagem pela história da Quinta do Pôpa. Depois da receção, o programa especial que celebra as nove décadas de uma das parcelas de Vinhas Velhas da quinta, segue uma visita à adega e à sala do tempo, e depois até à vinha em questão, com participação no corte das uvas, caso esteja a decorrer. O trabalho é recompensado com uma prova especial Vinhas Velhas, durante o almoço. À tarde, seguem-se os trabalhos na adega. A experiência tem um custo de 150 euros por pessoa, para um mínimo de dois participantes, sendo que inclui um guia exclusivo. A marcação é obrigatória e deve ser feita com um mínimo de três dias úteis de antecedência, diretamente no site.

Já o evento PôpaFriends Vindima 2022, segue com um passeio pela vinha, o corte das uvas e o acompanhamento das mesmas até à adega. Depois do trabalho, há o tradicional almoço de vindima, acompanhado por vinhos da casa, alguns dos quais já esgotados no mercado. O programa continua com uma visita à adega, à sala de barricas, ao museu da vinha e à garrafeira particular da Quinta do Pôpa. Para terminar, será possível participar numa lagarada, seguida de um lanche com direito a brinde final. O valor é de 150 euros por pessoa, sendo totalmente convertido na compra de vinhos na loja da quinta, no dia do evento. Todos os membros do PôpaFriends Wine Club vão receber um e-mail com a informação do programa, nos próximos dias ou assim que façam a subscrição, no caso de novos membros.

# Quinta dos Murças

Com o arranque de mais uma vindima, a Quinta dos Murças prepara-se para abrir as suas portas aos visitantes, com dois programas especiais nos dias 10 e 17 de setembro. No primeiro dia, a experiência arranca às 15h e inclui uma visita guiada às caves e adega, participação na tradicional pisa a pé e prova de vinhos. Tem o valor de 80 euros, e dá ainda direito a um kit de vindima (t-shirt, chapéu de palha e garrafa de água reutilizável).

No dia 17, o programa inicia às 11h e às atividades anteriores acrescenta um almoço com o enólogo José Luís Moreira da Silva. Esta tem o custo de 180 euros. Para os dois programas é necessária reserva prévia por telefone através dos números 932 794 099/934 550 006 ou e-mail [email protected]

# Quinta de Ventozelo

No dia 24 de setembro, a Quinta de Ventozelo convida a “celebrar as vindimas” com um dia repleto de atividades. Após a receção dos participantes e entrega do kit de vindima, segue-se uma visita guiada à vinha e a deslocação numa carrinha Bedford até à parcela a vindimar. A meio da manhã faz-se uma pausa para o mata-bicho, com direito a bola de bacalhau, caldo de cebola e um copo de vinho.

Ao almoço, no Armazém 1840, destacam-se os sabores regionais. O menu inclui sardinha em escabeche, salada de tomate coração de boi, azeite de Ventozelo, rancho, queijo e rabanadas de vinho do Porto, e é acompanhado com vinhos da quinta. O dia termina com um passeio de barco no rio Douro.

O programa tem o valor de 90 euros por pessoa e está sujeito a marcação prévia através do email: [email protected] As inscrições são limitadas a 40 participantes, estando abertas tanto aos hóspedes do Ventozelo Hotel & Quinta, como ao público em geral.

# Quinta da Gricha

Em setembro, a Churchill’s dá as boas-vindas a visitantes para a vindima anual, na sua emblemática Quinta da Gricha. À chegada, os convidados trocam de roupa para o seu “Kit Douro” e juntam-se à colheita das uvas com a equipa de viticultura.

Após um lanche a meio da manhã, há uma prova de quatro vinhos produzidos apenas com uvas da Quinta da Gricha. Segue-se a pisa a pé nos antigos lagares de granito, que datam de 1852. O programa termina com um almoço de três pratos tradicionais, servido no Pátio das Laranjeiras, com harmonização de vinhos. A experiencia tem o custo de 185 euros por pessoa. Reservas para quatro pessoas têm um desconto de 10%. A marcação deve ser feita através do e-mail [email protected]

# Lavradores de Feitoria

Após a abertura do enoturismo na Quinta do Medronheiro, em abril, a Lavradores de Feitoria estreia o seu primeiro programa de vindimas. A experiência inicia com uma breve formação e entrega de material de vindima, seguida da apanha da uva. De seguida, existe uma visita guiada à adega, sala do histórico, sala de barricas e prova do primeiro vinho. Para terminar, uma prova de três vinhos de “terroir”, acompanhada por uma tábua de queijos e enchidos regionais. O programa tem uma duração estimada de três horas e o valor de 100 euros por pessoa.

Para participar, é necessária uma inscrição de grupo, no mínimo de quatro pessoas, e marcação prévia, através do e-mail [email protected] ou do número de telemóvel 968 667 660.