Cinco programas de norte a sul para inspirar o romance

O comboio do Dia de São Valentim está quase a partir. Mas ainda há estadias no Pinhão, em Condeixa-a-Nova e em Ponta Delgada, e jantares mexicanos, indianos e nepaleses, a considerar.

No Boca Linda, o México anda namoradeiro



O restaurante de comida mexicana Boca Linda, na zona de Santos, em Lisboa, prolonga o Dia dos Namorados de 10 a 17 de fevereiro, com um menu desenhado pelo chef da casa, Marco Margain, com várias escolhas para cada capítulo. Os cinco momentos têm nomes em conformidade – “Para Empezar” (com guacamole, “pico de gallo”, ou papas adobadas), “Directo Del Mar” (tiradito de atum ou corvina, ou ceviche Boca Linda), “Tostadas & Tacos” (duas de cada), “Para Compartir” (arrachera, ou fajita “de frango ou carne”, ou “pulpos zarandeados”) e “Dulce Amor” (brownie, ou mousse de limão, ou “3 leches”). A acompanhar, é escolher entre uma margarita ou garrafa de vinho. Preço: 80 euros para duas pessoas. Reservas: [email protected], 937 041 918

Amor, do subcontinente indiano para o Oven



Também em Lisboa, desta vez na Baixa e somente no Dia dos Namorados propriamente dito, há jantar especial, romântico pois então, no restaurante Oven. Os sabores vêm da Índia e do Nepal, o maestro dos ingredientes é o chef Hari Chapagain, e a noite vale 120 euros por casal. Das bebidas de boas-vindas e do “pani puri” passa-se para um leque de entradas e pratos principais à escolha (um por departamento), que pode ir do “Prawn Kataifi”, “Gurka Lamb Chop” ou “Paneer Saslic” (nas entradas); ao “Special Pomegranate Lamb”, “Goan Fish Curry”, “Pahadi Chicken” ou “Veggie Biryani” (nos pratos principais). Nas bebidas, sangria de frutos vermelhos ou vinho tinto ou branco. Para não dissolver o efeito surpresa, a sobremesa será revelada apenas na hora. Reservas através do 964 515 454 ou do email [email protected]





Jantar e estadia românticos em The Vintage House



No Pinhão, com o Douro a correr mesmo ali à frente, o hotel The Vintage House propõe um jantar de São Valentim no Restaurante Rabelo e uma estadia em formato Experiência Romântica. O repasto, assente nos sabores tradicionais portugueses, acontece a partir das 19.30 horas do dia 14, incluindo macarron salgado com recheio de bacalhau; ravióli de cogumelos trufados; robalo com puré de ratatouille e mil folhas de batata; carré de cordeiro confitado com legumes glaciados, abóbora e jus de cereja; e chocolate e framboesa servidos com um cálice de vinho do Porto Reserva. Tudo por 78 euros/pessoa, com seleção de vinhos e bebidas incluída (grátis para crianças até aos três anos, a metade do preço se tiverem entre quatro e 11 anos). A Experiência Romântica, disponível até 29 de dezembro, tem valores a partir dos 259 euros, por quarto e por noite, e inclui pequeno-almoço. Site: www.vintagehousehotel.com/pt

Dia especial no Conimbriga Hotel do Paço



O São Valentim no Conimbriga Hotel do Paço, um quatro estrelas de charme situado em Condeixa-a-Nova, pode juntar os clássicos jantar + pernoita. No Gavius, o restaurante desta unidade, será servido um jantar com cinco momentos, a que se junta harmonização vínica. Preço: 50 euros por pessoa. Se a ocasião também incluir estadia de uma noite, o programa acrescenta bebida de boas-vindas, pequeno-almoço, acesso ao spa (jacúzi, sauna, banho turco, piscina interior climatizada), e massagem de relaxamento a dois de 30 minutos. Tudo, também contando com o jantar, por 300 euros para o casal. Reservas em conimbrigahoteldopaco.pt

Na Senhora da Rosa há spa e frescura à mesa



Menus fixos nos restaurantes Mirante Rooftop e Magma, e programa de relaxamento e massagem no Musgo Spa, fazem o Dia dos Namorados na Senhora da Rosa Tradition & Nature Hotel, em Fajã de Baixo, Ponta Delgada. Os jantares, a 13, proporcionam escolha ampla. No Mirante Rooftop, há estrelas como tsukune de salmão; bacalhau negro com teriaky e aipo rabano; e chocolate, bolacha mulata, miso e frutos silvestres (80 euros/pessoa, com seleção de bebidas incluída). No Magma, brilham, entre outros, tomate, atum, crocante de presunto e ajo blanco com citrinos; peixe dos Açores, batata-doce, tapioca e beurre blanc de espumante; e chocolate branco e framboesas (80 euros/casal, sem bebidas incluídas). De 13 a 18, o pacote “Namorar na Senhora da Rosa” avança com banho turco e sauna, esfoliação, massagem e banho de imersão (90 minutos, 170 euros/casal). As reservas podem ser feitas pelo 296 100 900 ou em [email protected]