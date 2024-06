Cinco ideias para cuidar do corpo e da alma

Serenidade em Albufeira, tradições gastronómicas em Idanha-a-Nova, novidades hoteleiras em Évora, vinhos a concurso em Amarante e um festival que junta culturas e história em Montemor-o-Novo.



# Ativos, serenos, em forma, holísticos e algarvios

De 22 a 27 de junho, o Pine Cliffs Resort, localizado em Albufeira, propõe o retiro Fitness & Wellness – Fusion, organizado pelos ginásios Active by Serenity. Do pacote fazem parte treinos diários, “tratamentos rejuvenescedores e holísticos” no Spa Serenity – The Art of Well Being, massagens e refeições. Tudo disponível nas modalidades com ou sem alojamento incluído.

# Migas há muitas, mas o festival é em Segura

Segura, concelho de Idanha-a-Nova, acolhe a quarta edição do Festival das Migas nos dias 15 e 16 de junho. Tudo começa com Noite de Fados ao Luar, mais restauração por perto (dia 15, 21 horas). Domingo 16 tem programa mais generoso, arrancando com a caminhada Rota das Minas, de seis quilómetros e ponto de encontro às 7.45 horas no Largo da Igreja. O festival abre portas pelas 11 horas, trazendo animação de rua, feira de produtos regionais, tasquinhas e restaurantes. Segue-se a provas das migas a concurso (12.30 horas), um Festival de Música Tradicional (14.30 horas), a entrega dos prémios (17.30 horas) e a atuação das Bombocas (18 horas).

Inscrições na caminhada via 277 427 401 e 926 938 53, ou pelos emails [email protected] e [email protected]

# M’ar de Ar com novos tratamentos, comes e bebes

Há cachos de novidades para o verão 2024 nos espaços do Grupo M’Ar de Ar em Évora. Nos hotéis M’ar

de Ar Muralhas e M’Ar de Ar Aqueduto, as áreas exteriores foram renovadas, em especial piscinas e esplanadas. Além disso, no caso do Aqueduto, há agora parceria com a marca de tratamento de spa Comfort Zone, uma massagem anti-stress Ritual Tranquility e uma linha tratamentos faciais para rosto, pescoço e decote; na mesma unidade, o restaurante Degust’AR tem novo menu de almoço, por 24 euros, além de um conjunto de pratos, entre eles lombo de garoupa corada com migas de tomate e poejo e espargos verdes grelhados; sem esquecer o Bar Bistro, onde entram em cena três cocktails: Peach Brûlée, Parfait Purple e Pistacio Martini. No Sabores do Alentejo, restaurante do Muralhas, estreiam-se propostas como bochecha de porco preto alentejano estufado com vinho tinto, com migas de espargos e legumes. Promoções? No M’Ar de Ar Aqueduto, até 30 de junho, oferece-se a terceira noite na reserva de duas noites consecutivas (a partir de 368 euros); oferece-se jantar na reserva de uma noite (a partir de 182 euros), ou tratamento de spa, também com a reserva de uma noite (a partir de 184 euros).

# Vinho Verde para provar, conversar, premiar

Chega a 14 de junho aos Claustros do Convento de São Gonçalo, em Amarante, por lá ficando até dia 16, a sétima edição do UVVA – Universo do Vinho Verde Amarante. Uma edição que homenageia o professor e político António Cândido (1850-1922), figura ilustre da terra que se destacou como Procurador-Geral da Coroa. Do programa fazem parte showcookings (com Rui Lemos, Vítor Matos, Jorge Moreira e Miguel Cardoso); “Conversas sobre o Vinho” diárias, ao crepúsculo; e concertos e atuações de DJ em espaços da cidade. Haverá prémios para vinhos da região, com anúncio previsto para as 19 horas de sábado 15. O UVVA acontece das 18 às 2 horas nos dias 14 e 15, e das 17 às 22 horas a 16. Os ingressos custam 5 euros (entrada diária) e 10 euros (bilhete para os três dias), incluindo oferta de copo para provas e 2,50 ou 7,50 euros de saldo consumível.

# Portugal e Cabo Verde em palco e à mesa

Há fado, cante alentejano e morna no Alentejo World Heritage Festival, que regressa ao casco histórico da vila de Cabrela, em Montemor-o-Novo, de 28 a 30 de junho. Dia 28 propõe um concerto para crianças na Igreja de Nossa Senhora de Conceição (entrada livre mas sob inscrição pelo email [email protected]) e a atuação de Carminho (foto). A 29 projeta-se o documentário “Cesária Évora”; há jantar dançante, com mornas e cachupa, na Casa do Povo; e concerto de Nancy Vieira, Cristina Clara, Batucadeiras Freireanas Guerreiras e Daniel Bernardes. Para dia 30 está reservado um recital de canto e piano que assinala os 500 anos do nascimento de Luís de Camões, além da prestação do Grupo Coral Fora d’Oras. Os bilhetes para o festival vendem-se na plataforma Bol.