Cinco ideias para comemorar as Jornadas Europeias do Património

É neste fim de semana que decorrem as Jornadas Europeias do Património, subordinadas ao tema "Património Sustentável", e abrangendo pelo menos 500 atividades, distribuídas por 120 concelhos, segundo a agência Lusa. Eis cinco propostas gratuitas para assinalar a data.

As Jornadas Europeias do Património, que envolvem mais de 50 países, são uma iniciativa do Conselho da Europa e da União Europeia que, a cada ano, procura alertar para a necessidade de salvaguardar o património, nas suas diversas vertentes. A lista integral de atividades inseridas no Programa Nacional pode ser consultada aqui.

Os monumentos tutelados pela Direção-Geral do Património Cultural têm acesso livre, mas também há outras entidades, públicas e privadas, a aderir à iniciativa, promovendo visitas guiadas, oficinas, exposições, recriações históricas e mais, como prova a seguinte seleção.

#1 – Recordar D. Pedro, agora que o seu coração foi devolvido à cidade (Porto)

O coração de D. Pedro regressou ao Porto, depois de sido transportado para o Brasil, no âmbito das comemorações dos 200 anos da independência daquele país. E neste sábado, às 21.30 horas, decorrem, na Igreja da Lapa, cerimónias fúnebres em memória do “Rei Soldado”, a propósito do aniversário da sua morte. Até 12 de outubro, a Sala de Exposições da Irmandade da Lapa tem ainda patente a exposição “D. Pedro IV: Um coração, uma vontade”, abarcando documentos e objetos alusivos à passagem do monarca pelo Porto. As visitas decorrem de terça a domingo, entre as 14:30 e as 17:30 horas. CF

#2 – Aprender sobre agricultura e construir um “hotel” para insetos (Lousã)

Sensibilizar os mais jovens para a importância do património natural é o objetivo das atividades que têm lugar, nesta sexta-feira, no jardim do Museu Municipal Professor Álvaro Viana de

Lemos, na Lousã. O programa inclui uma palestra sobre agricultura sustentável, a que se segue a criação de uma horta e de um “hotel de insetos”, para realçar o papel que os mesmos cumprem em matéria de ecologia, fez saber a autarquia, em comunicado. CF

#3 – Pintar o Mondego e ver o criptopórtico de outra maneira (Coimbra)

O Museu Nacional de Machado de Castro, em Coimbra, arranca nesta sexta-feira com um leque de atividades destinadas a diferentes públicos, a propósito das Jornadas Europeias do Património. Entre elas, contam-se os ateliês de pintura colaborativa “Vamos pintar o Mondego?”, que acontecem na sexta e no domingo; e uma visita orientada, para pessoas cegas e com baixa visão, intitulada “A meu ver no criptopórtico”, agendada para esta sexta, às 16 horas. Num e noutro casos, exige-se inscrição prévia, por e-mail ([email protected]). CF

#4 – Visitar o Reservatório da Mãe d’Água e apreciar a vista das Amoreiras (Lisboa)

É já nesta sexta-feira que o Amoreiras 360° Panoramic View e o Museu da Água – Reservatório da Mãe d’Água abrem portas ao público, de forma gratuita, no contexto das Jornadas Europeias do Património. As visitas conjuntas ao espaço museológico e ao miradouro no cimo das Torres das Amoreiras têm início às 18 e às 18.30 horas, com grupos de 30 pessoas, e requerem pré-inscrição por telefone (218 100 215) ou e-mail ([email protected]). SM

#5 – Da ferrovia à Feira Medieval, com todos os sentidos despertos (Palmela)

Um passeio inclusivo à Feira Medieval de Palmela e duas visitas guiadas ao Museu –A Estação, em Pinhal Novo, são as sugestões da Autarquia. A visita à feira – que decorre, no Castelo, a partir desta sexta-feira e até domingo – está marcada para sábado, entre as 15 e as 17 horas. Pela mão da Associação Bengala Mágica, os participantes (com e sem deficiência visual) são desafiados a visitar o acampamento das profissões da época, explorando as texturas dos objetos, os aromas e os sons.