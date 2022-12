Cinco filmes para ver nos próximos dias

Entre as sugestões, destaca-se, na quarta, a estreia do filme "Os Vivos, o Morto e o Peixe Frito", realizado por Daniela Ruah, e integrado no projeto "Contado por Mulheres".

MENTIROSO COMPULSIVO

Dia 4 | AXN MOVIES | 14H00

Fletcher Reede é um advogado obcecado com a carreira, disposto a tudo, mas mesmo tudo, para conseguir ganhar os casos, nem que para isso tenha de mentir com todos os dentes que tem na boca. Mas este mau hábito acaba por afetar a própria família, colocando em risco o seu casamento com Audrey e o relacionamento com o filho Max. Um filme que mistura comédia e drama, com Jim Carrey no principal papel e a contracenar com Maura Tierney. A realização é de Tom Shadyac.

SNIPER AMERICANO

DIA 4 | AXN | 21H55

Após os atentados de 11 de Setembro, Chris Kyle foi lançado nas linhas da frente contra o terrorismo, onde, como Comando Naval de Operações Especiais da Marinha dos Estados Unidos (SEAL), demonstrou capacidades fora de série como atirador furtivo, com registos extraordinários debaixo de fogo. Entre 1999 e 2009, Kyle obteve o maior número de baixas como atirador da história militar norte-americana, o que lhe valeu o cognome de “A Lenda”. O filme relata a valentia e coragem que adapta a obra autobiográfica em que Chris Kyle. Realização de Clint Eastwood, com Bradley Cooper e Sienna Miller.

PLATOON – OS BRAVOS DO PELOTÃO

DIA 5 | FOX MOVIES | 19H15

“Platoon” entra na mente dos jovens soldados que lutaram no Vietname. Explora-se a camaradagem, a luta por sobrevivência, a violência terrível e a loucura do combate. Acompanhando o dia-a-dia de um pelotão de infantaria composto por trinta homens com histórias de vida diversas, o filme examina a luta entre o bem e o mal e como era realmente ser um soldado de infantaria no Vietname. De Oliver Stone, com Charlie Sheen, Tom Berenger e Willem Dafoe à frente do elenco.

OS VIVOS, O MORTO E O PEIXE FRITO

Dia 7 | RTP1 | 21H00

No dia em que Portugal e Angola se defrontam no Mundial 2006, em Lisboa, moçambicanos, angolanos, guineenses, são-tomenses, cabo-verdianos e portugueses juntam-se num festim de cerveja, peixe frito e expetativa. Os mais nervosos são JJ e Mina, que aproveitam para anunciar à família dela que, apesar de não serem sequer noivos, vão ser pais. Tudo pode correr mal e, por isso, o rapaz leva consigo um padrinho com a barriga cheia de diamantes… Filme realizado por Daniela Ruah, que integra o projeto “Contado Por Mulheres”. Com Igor Regalla, Soraia Tavares, Daniel Martinho, Mina Andala, Matamba Joaquim e Mauro Hermínio.

GANGSTER AMERICANO

DIA 8 | AXN | 13H10

Ninguém costumava reparar em Frank Lucas, o motorista negro de um dos principais chefes do crime organizado em Harlem. Mas quando o chefe morre subitamente, Frank aproveita o lugar vazio para construir o seu próprio império e edificar a sua visão muito própria do sonho americano. Lucas derruba os principais líderes do crime e torna-se não só um dos maiores fornecedores da cidade, mas também parte do seu círculo de estrelas. De Ridley Scott, com Denzel Washington e Russell Crowe.